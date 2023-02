Pomohl „stvořit“ Putina, pak se odvrátil. Zemřel politolog Pavlovskij

O úmrtí Pavlovského informoval portál Meduza a další ruskojazyčná média s odvoláním na jeho přátele.

Pavlovskij byl zakladatelem a šéfem Fondu efektivní politiky, který vytvořil pro Putina kampaň pro prezidentské volby v roce 2000, kdy se tento politik, který byl úřadující hlavou státu za Borise Jelcina, poprvé oficiálně stal šéfem Kremlu.

Pavlovskij se také podílel na prezidentské kampani Viktora Janukovyče ve volbách na Ukrajině v roce 2004, které pro Janukovyče po takzvané oranžové revoluci skončily neúspěšně, vítězně z nich vzešel jeho protikandidát Viktor Juščenko.

Do roku 2011 Pavlovskij spolupracoval jako poradce a politický stratég s Putinovou administrativou, pak ale přešel do opozice vůči kremelskému vedení. Podle ruskojazyčného servisu BBC se to stalo kvůli nesouhlasu politologa s Putinovým rozhodnutím kandidovat na třetí funkční období, chtěl, aby ve funkci pokračoval Dmitrij Medveděv. Ve stále větší míře také kritizoval ruskou vládu.

Pavlovskij je považován za jednoho z ideologů současného ruského režimu, rozpracoval například koncept suverénní demokracie, podle kterého má politický systém v zemi odpovídat jedinečným potřebám Ruska a udržet jej mimo západní model. V souvislosti s jeho jménem se objevuje také pojem Putinova většina, tedy lidé, pro které je stabilita, pořádek a schopné vedení zásadním faktorem jejich činnosti.