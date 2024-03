Rusové na Ukrajince zaútočili v „golfových vozících“ z Číny. Úspěšní nebyli

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ruští velitelé jsou po dvou letech války bezohlední, ne-li šílení, napsal časopis Forbes o víkendovém útoku u Jampolivky poblíž města Zarične v Doněcké oblasti.

Ruské jednotky, zřejmě příslušníci 488. motostřeleckého pluku, zaútočily na pozice ukrajinské 60. mechanizované brigády. Kolona zahrnovala obrněné vozidla a nejméně jeden tank T-90. To by samo o sobě nebylo neobvyklé, kdyby se útoku neúčastnila i čínská vozidla Desertcross 1000-3 ATV, nápadně připomínající golfové vozíky.

Desertcross je čtyřkolka o výkonu 85 koní. „Je to věc, kterou byste našli na staveništi nebo na farmě. Není to věc, se kterou byste vyrazili do boje, protože postrádá pancéřování a výzbroj,“ napsal Forbes.

Důvodem tohoto počínání jsou velké ztráty ruských vozidel, které na konci loňského roku přesáhly 10 000. Kreml tak pořídil 2 100 Desertcrossů za sedmnáct tisíc dolarů za kus a poslal je rovnou na Ukrajinu. Vozidla by se dala určitě použít v týlu, nakládat je pěchotou a posílat do boje ale nemá příliš smysl. Vozítko je sice terénní, ale chybí mu pancíř a má otevřenou střechu. V podstatě se jedná o těžší golfový vozík, uvedl Forbes.

I přesto je ale ruští velitelé vyslaly do boje. A výsledek se dal předpokládat. Poté, co se přiblížily k ukrajinským jednotkám asi na vzdálenost čtvrt míle, 60. mechanizovaná brigáda je zasypala kazetovými střelami a vyslala na útok i drony s výbušninami. Po rozptýlení kouře byl vidět zničený tank T-90, obrněná vozidla i několik Desertcrossů pokrytých těly ruských vojáků.

Rusům mohou dojít vozidla

Přežití průjezdu zóny, kde se vyskytuje nepřátelské dělostřelectvo nebo drony, je dost těžké i pro 51tunový tank T-90, natož pro 1,5 tunový Desertcross čínské výroby.

Podle společnosti Oryx, která se zabývá válečným výzkumem, ztrácejí ruské síly nejméně 500 tanků a bojových vozidel měsíčně. A protože je průmysl v Rusku schopný vyrobit více než 400 nových bojových vozidel a přibližně stejný počet tanků T-72 nebo T-90, musí zbytek pocházet ze sovětských zásob, která zůstala po skončení studené války. Ty ale nejsou nekonečné, pokud budou ztráty pokračovat současným tempem, Kremlu mohou tanky a bojová vozidla dojít během příštích osmnácti měsíců. I to nejspíše vysvětluje nákup čínských vozítek s otevřenou střechou a jejich zapojení do boje.