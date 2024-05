Gruzie schválila „ruský zákon“ a odklání se od Evropské unie. Expert vysvětluje proč

Schvalování zákona o zahraničním vlivu v úterý v centru Tbilisi, na obrazovce instalované přímo před budovou zákonodárného sboru, sledovaly stovky lidí s gruzínskými a unijními vlajkami. Když předseda parlamentu Šalva Papuašvili klepl kladívkem, potvrzujícím přehlasování veta prezidentky Salome Zurabišviliové, protestující začali pískat a troubit na trubky. Sám Papuašvili také místo prezidentky zákon podepíše.

Gruzínský sen, strana vládnoucí zemi od roku 2012, má v parlamentu společně s národními populisty s protizápadními tendencemi ze strany Síla lidu silnou nadpoloviční většinu. Rozhodnutí prezidentky zabránit přijetí normy a zároveň odklonění se z cesty do Evropské unie tak bylo zmařeno.

Podstata kontroverzního zákona připomínajícího prvotní znění ruského zákona o zahraničních agentech spočívá v tom, že by se gruzínské nevládní organizace a média musely registrovat jako takzvané organizace nesoucí zájmy cizí moci v případě, že by dostávaly více než 20 procent financí do rozpočtu ze zahraničí.

Gruzínská vláda argumentuje tím, že norma je nutná kvůli údajným zahraničním aktérům, již mají zájem o destabilizaci země.