Hamás a Izrael zřejmě zvažují výměnu zajatců. Bojovníci Hamásu tvrdí, že je celá Gaza podminovaná

Ve více než měsíc trvající válce, kterou vede Izrael proti radikálnímu palestinskému hnutí Hamás, se možná rýsuje naděje na propuštění části rukojmích, které radikálové po 7. říjnu unesli z Izraele na území Pásma Gazy.

Danou možnost o víkendu naznačil izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovoru pro americkou televizní stanici NBC. Nechtěl být ale konkrétní. „Čím méně k tomu tématu řeknu, tím víc zvýším šance, že se to stane skutečností,“ prohlásil. Podle informací izraelských sdělovacích prostředků by mohlo být ve hře propuštění až 80 žen, dětí a starých lidí držených jako rukojmí v Gaze. Výměnou za to by mohl Izrael propustit zadržované palestinské ženy a děti.