Hamás stupňuje své požadavky. Jaké nabídky na mír od Izraelců odmítl?

24. listopadu až 1. prosince. Právě v těchto dnech loni platilo příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. Od té doby jejich zástupci již mnohokrát neúspěšně zasedli u stolu ve snaze jej obnovit. Jednání už od konce prosince zprostředkovávají Katar, Egypt a Spojené státy.

„Zprávy o pokroku v rozhovorech a průlomu nejsou pravdivé,“ řekl ve středu pro deník Times of Israel nejmenovaný izraelský představitel disponující informacemi z jednání. „V rozhovorech jsou velmi velké rozpory a žádný pokrok. Je to velmi komplikované a dochází k neustálému přitvrzování pozic ze strany Hamásu... Bude to trvat ještě dlouho,“ doplnil.