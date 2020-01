Harry s Meghan jdou do práce. V Británii se kvůli tomu strhl poprask, noviny psaly o megxitu

Londýn/Praha Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se vzdají své role v královské rodině a začnou pracovat, aby se stali finančně nezávislými. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu to ve středu večer oznámili na Instagramu.

„Máme v úmyslu vzdát se role ,předních‘ členů královské rodiny a pracovat, abychom se stali finančně nezávislými, zatímco budeme nadále plně podporovat Její Veličenstvo královnu,“ uvedli Harry a Meghan v prohlášení s tím, že k rozhodnutí dospěli po „mnoha měsících úvah a interních diskusí“. Manželský pár dodal, že svůj čas hodlá trávit v Británii i Severní Americe. Přestože mají v plánu pracovat, budou údajně nadále ctít závazky vůči královně a organizacím, nad kterými převzali patronát.



V Británii se mezitím strhl poprask. Přestože princ Harry není prvním členem královské rodiny, který se vzdal povinností kvůli americké herečce (tím byl Harryho prastrýc Eduard VIII.), měly kromě listu The Financial Times všechny deníky na svých titulních stránkách „Megxit“ – tedy odchod vévodského páru. Řada novin pak akcentovala důležitý detail: vévoda a vévodkyně své kroky nekonzultovali s rodinou.

Mluvčí Buckinghamského paláce uvedla, že debata o rozhodnutí páru opustit své královské povinnosti byla teprve v „raném stadiu“. „Chápeme jejich touhu po jiném přístupu, ale tyto komplikované otázky si žádají čas na zpracování,“ dodala mluvčí. Podle informací britských médií zavládla po zveřejnění této šokující zprávy v Buckinghamském paláci nehostinná atmosféra. Fakt, že vévoda ze Sussexu s manželkou celou záležitost nikterak nekonzultovali s třiadevadesátiletou královnou ani s princem Charlesem, prý značně znepokojil královskou rodinu.



Meghanina válka s médii

Za stažením ze světla reflektorů zřejmě stojí dlouhodobá nespokojenost manželského páru s přístupem novinářů. V separátním prohlášení totiž manželé kritizovali důvěryhodnost tzv. královských korespondentů (novinářů stýkajících se s královskou rodinou). Oznámili, že již nebudou poskytovat rozhovory v rámci klasického systému rotujících novinářů a namísto toho budou spolupracovat především s „mladými nadějnými žurnalisty“. Vévodkyně Meghan totiž s novináři nebyla dlouhodobě spokojená.

Například v říjnu loňského roku začala soudní spor s listem Mail on Sunday, který zveřejnil ručně psaný dopis od Meghan jejímu otci. Společně s tím princ Harry obvinil média ze „šikanování“ jeho manželky a chování novinářů přirovnal k situaci, s níž se potýkala jeho matka princezna Diana. Harry uvedl, že již nemůže být „němým svědkem“ Meghanina „soukromého utrpení“, a dodal, že jeho „nejhlubší obavou je opakování historie“. „Ztratil jsem svou matku a nyní sleduji, jak se má žena stává obětí stejných sil,“ napsal tehdy princ Harry.

Na stranu druhou sedmatřicetiletá vévodkyně musela tušit, do jaké rodiny se přivdala. Již jako hollywoodská herečka byla na pozornost médií zvyklá. Navíc není jasné, co přesně princ Harry šikanou míní. Meghan nikdo nevyfotil nahou jako vévodkyni Kate v roce 2012 na dovolené ve Francii, je focená, jen když chce, a to na soukromých i oficiálních akcích.

Pravda je, že média po značnou dobu ostře kritizovala manželský pár, který si, přestože údajně bojuje s chudobou, dopřává let tryskáčem na dvoudenní večírek do New Yorku či renovaci „domku“ za 2,4 miliony liber (71 milionů korun) z peněz daňových poplatníků.

První náznaky

Odcizení od královské rodiny se podle deníku The Guardian dalo předvídat. Přinejmenším existovaly viditelné náznaky v rámci narušování tradičních zvyků – pár například kladl důraz na to, aby jejich syn nebyl oslovován aristokratickými tituly, ale raději jako Archie Mountbatten-Windsor.

Krátce po loňské svatbě se navíc odcizili s princem Williamem a vévodkyní Kate, přestali spolupracovat v neziskové organizaci Kensingtonského paláce, odstěhovali se do venkovního sídla Frogmore Cottage a založili vlastní charitu. Pozornost vyvolala také skutečnost, že Harry, Meghan a Archie netrávili loňské Vánoce s královskou rodinou na venkovském zámku Sandringham, ale v Kanadě, kde se k nim připojila Meghanina matka.