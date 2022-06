Italští populisté se rozpadli kvůli válce. Bývalý předseda chce založit v parlamentu nový klub

Spolu s šesti desítkami dalších poslanců a senátorů chce založit v parlamentu nový klub s názvem „Společně pro budoucnost“. Na podzim by pak chtěli ustavit stejnojmennou stranu. V čele italské diplomacie Di Maio zůstává, nestranický premiér Mario Draghi mu obratem vyjádřil plnou podporu.

Rozhodnutím Di Maia opustit řady M5S vyvrcholil několik týdnů trvající spor uvnitř hnutí týkající se postoje k ruské agresi proti Ukrajině. Zatímco šéf italské diplomacie podporoval Draghiho prozápadní postoj, včetně dodávek humanitární pomoci a zbraní, tak vedení M5S i jeho členská základna byly proti. „Chceme zabránit prodlužování války a lidského utrpení,“ odůvodňoval šéf hnutí, bývalý premiér Giuseppe Conte, proč odmítá dodávky zbraní Ukrajině.

Do vlastního ministra zahraničních věcí se před několika dny pustil i zakladatel M5S, komik Beppe Grillo, jenž v jejím rámci stále ještě požívá postavení nejvyšší autority. „Kdo nevěří našim pravidlům hry, měl by to otevřeně sdělit,“ naznačil, že jít proti postojům vedení by se Di Maiovi nemuselo vyplatit.

Široká koalice v ohrožení

Premiéra Draghiho staví nejnovější vývoj v hnutí, které je součástí jeho vládního spojenectví, do nezáviděníhodné situace. Existuje totiž riziko, že Hnutí pěti hvězd by tři čtvrtě roku před řádným termínem příštích parlamentních voleb koalici opustilo.

Jedním z dalších důvodů by mohla být jeho snaha získat vyšší podporu u voličů. Od někdejších 33 procent, s nimiž zvítězilo v roce 2018 při předchozích parlamentních volbách, je totiž hodně vzdáleno. Nyní se v průzkumech pohybuje okolo dvanácti procent. Navíc se dá očekávat, že případná nová Di Maiova strana by je mohla připravit o další podporu.

Draghi doufá, že se mu podaří udržet svou širokou koalici pohromadě. Když se loni v únoru ujímal vedení vlády, vstoupily do ní mimo jiné nejenom M5S, ale i pravicově-populistická Liga někdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho. Obě strany v minulosti zastávaly kritické postoje vůči EU a pohrávaly si otevřeně s myšlenkou, že by Itálie mohla opustit společnou evropskou měnu. Zároveň vyjadřovaly sympatie vůči Rusku a jeho politice.

Někdejší šéf Evropské centrální banky Draghi naopak podmiňoval své angažmá tím, že jím vedená vláda bude bezvýhradně proevropská a podporovat NATO.

Pod premiérovým vlivem se proměnil i samotný Di Maio. Z 35letého politika, jenž v minulosti otevřeně obdivoval prezidenta Putina, se stal pragmatik, který byl ochotný ke kompromisům. I kvůli tomu se ale v očích pravověrných příznivců a členů M5S stal součástí politické kasty, proti níž vždycky bojovali.

Nevoli řady z nich vyvolal Di Maio v minulých měsících například i tím, že bezvýhradně podporoval přísná opatření vlády proti šíření covidu-19, včetně očkování. Mnozí voliči a členové M5S naopak jakoukoli vakcinaci důsledně odmítají a považují ji za zásah do své osobnosti. Hojně se také zúčastnili protivládních protestů, na nichž požadovali svržení Draghiho.