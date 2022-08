Afghánistán rok po pádu Kábulu? Ekonomika je naprosto nefunkční, Tálibán přitvrzuje, říká expert

Lidovky.cz: Nakolik stabilní je vláda Tálibánu rok po dobytí metropole Kábulu?

Stabilní je, ale nemůžeme si to představovat tak, že v Kábulu sedí vláda, která výhradně rozhoduje o zbytku země. Do určité míry to v zemi funguje pořád stejně jako posledních sto let. Centrální vláda není schopna vše ovládat a na periferiích se vyskytují lokální vůdci. Nicméně faktem zůstává, že Tálibán je schopný hlídat klíčové body na území ve větší míře, než se před rokem očekávalo.