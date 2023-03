Hrdina Hotelu Rwanda přiletěl do USA, vynutily si jeho propuštění z vězení

Paul Rusesabagina, kterého proslavil film Hotel Rwanda o genocidě v této africké zemi, přiletěl do Spojených států. Ve středu to uvedl bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan. Kritika vlády v Kigali v minulém týdnu propustili z rwandského vězení, kam ho soud předloni poslal na pětadvacet let vězení za terorismus.