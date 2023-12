Zásah je zbytečný, neustoupíme, vzkazují Američanům útočníci z Rudého moře

Námořní operace, do jejíhož čela se postavily Spojené státy, je „v podstatě zbytečná“, uvedl Abdal Salám. Vody přiléhající k Jemenu jsou podle něj bezpečné pro všechny s výjimkou izraelských lodí nebo lodí směřujících do Izraele, a to kvůli „nespravedlivé agresivní válce proti Palestině“.

Americký ministr obrany Lloyd Austin v pondělí oznámil vytvoření mnohonárodní námořní operace po sérii raketových a dronových útoků na lodní dopravu ze strany Húsíů. Ke spojenectví se kromě USA připojily Británie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Kanada, Bahrajn a Seychely.

Kvůli útokům se v posledních dnech rozhodla přerušit cesty oblastí řada přepravních společností a začala výrazně zdražovat ropa.

Britská vojenská služba Maritime Trade Operations (UKMTO), která monitoruje lodní trasy na Blízkém východě, dnes uvedla, že obdržela hlášení o incidentu 80 námořních mil severovýchodně od afrického Džibutska. Úřady zprávu vyšetřují.

Húsíové uvádějí, že lodě napadají na podporu Palestinců. Poté, co radikální palestinské hnutí Hamás zaútočilo 7. října na Izrael a ten zahájil odvetné bombardování Pásma Gazy, se v Jemenu konaly masivní demonstrace na podporu Palestinců.

Húsíové, kteří v Jemenu od roku 2015 válčí proti mezinárodně uznávané vládě a koalici vedené Saúdskou Arábií, se stali významnou vojenskou silou v regionu, mají desetitisíce bojovníků a velký arzenál raket a útočných dronů.