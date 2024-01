Indiáni musí pryč. Americká muzea ruší expozice o původních obyvatelích

„Expozice, které zavíráme, sestávají z artefaktů z doby, kdy muzea jako to naše nerespektovala hodnoty, pohled a vlastně ani sdílenou lidskost původních obyvatel,“ napsal v dopise zaměstnancům muzea jeho ředitel Sean Decatur. Doplnil, že opatření se některým mohou zdát náhlá, avšak podle jiných názorů měla být zavedena již dávno.

Muzeum uzavřelo expozice věnované tzv. Východním lesům a Velkým pláním a zakrylo řadu dalších vitrín s předměty z indiánské kultury, protože prochází svou obrovskou sbírku, aby se ujistilo, že je v souladu s novými federálními pravidly.

Část své expozice zavírají ale i další velká muzea napříč Spojenými státy. Například Fieldovo přírodovědné muzeum v Chicagu a Clevelandské muzeum umění, zatímco muzeum archeologie a etnologie na Harvardově univerzitě oznámilo, že z výstavy odstraní veškeré pohřební předměty původních obyvatel.

Krok přírodovědného muzea v New Yorku, jehož branami každý rok projde asi 4,5 milionu lidí, což z něj činí jedno z nejnavštěvovanějších muzeí na světě, však podle The New York Times vysílá silný vzkaz. Antropologické oddělení muzea totiž patří k nejstarším a nejprestižnějším ve Spojených státech. V důsledku nových opatření se nyní návštěvníkům uzavřou expozice na ploše přibližně 930 metrů čtverečních. Podle ředitele muzea je však možné, že část předmětů bude po přezkumu opět vystavena. Muzeum zároveň plánuje proces vysvětlovat.

Tento měsíc vstoupily v platnost nové federální předpisy, které dávají institucím pět let na to, aby připravily všechny lidské ostatky a související pohřební předměty k navrácení původním obyvatelům, a dávají kmenům větší pravomoci v celém procesu. Opatření jsou výsledkem snahy vlády amerického prezidenta Joea Bidena urychlit navrácení indiánských ostatků, pohřebních předmětů a dalších posvátných předmětů.

Tento proces byl zahájen v roce 1990 přijetím zákona NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act), který pro muzea a další instituce stanovil pravidla pro navracení lidských ostatků, pohřebních předmětů a dalších předmětů kmenům původních obyvatel. Uvedení pravidel do praxe se však táhlo celá desetiletí, což vyvolalo kritiku zákona ze strany zástupců kmenů.

Podle slov prezidenta Joea Bidena je systémový rasismus dlouhodobou skvrnou v historii amerického národa: