Indie má třetí případ koronaviru, přes 2,5 tisíce lidí je v karanténě

Nové Dillí Indové mají důvod k obavám. Tamní ministerstvo zdravotnictví ve středu potvrdilo třetí případ koronaviru v zemi. Všichni nakažení jsou studenti, kteří se nedávno vrátili z Wu-chanu. Jihoindický stát Kérala, kde jsou pacienti léčeni, označil koronavirus jako „státní pohromu“. Jak dobře je země připravena na případné vypuknutí epidemie?

Během minulého víkendu bylo 645 indických občanů evakuováno z Wu-chanu do Dillí. Nyní jsou tito Indové umístěni v karanténě ve dvou horských centrech, kde na ně během dvou týdnů bude dohlížet armáda. Ve státě Kérala jsou pod lékařským dozorem necelé dva tisíce lidí, kteří v nedávné době cestovali z Číny a dalších zasažených států, 75 z nich je v izolaci.

Ve městě Bengalúru pak byla na koronavirus testována pětičlenná rodina, jejíž nedávnou cestu do Číny nahlásili úřadům jejich sousedé.



Vláda ve středu oznámila dočasné zastavení vydávání elektronických víz čínským občanům a varovala Indy před cestováním do Číny. Na 21 indických letištích je cestujícím měřena horečka. Do vypuknutí epidemie byl ovšem letecký provoz mezi Indií a Čínou intenzivní, i proto, že přes letiště v Pekingu a Šanghaji Indové létají do Spojených států či Jižní Koreje.

Pokud by se měla infekce rozšířit, Indie je jakožto druhý nejlidnatější stát na světě velmi zranitelná. Podle Global Health Security indexu publikovaném v loňském roce není většina států připravena na vážné infekční choroby, Indie je ze sta států na 57. místě.

„Ačkoli se indická vláda snaží, země je sotva připravená na tuto infekci. Laboratoř v Púne je jediná dostatečně vyspělá na testování vzorků koronaviru. To je vzhledem k našim potřebám velmi málo, potřebujeme alespoň jednu laboratoř v každém státě,” řekl lékař z nemocnice v Novém Dillí S.P. Byotra deníku The New Indian Express. V zemi je podle něj také nedostatek izolačních center, masek i rukavic. Indická vláda v neděli zakázala vývoz protekčních roušek a respiračních masek.

V Indii je negramotnost okolo 26 %. Na venkově nemá mnoho obyvatel přístup k pitné vodě a jih země bývá sužován rozsáhlými záplavami. To vše jsou faktory, kvůli kterým by vypuknutí epidemie mohlo být pro Indii katastrofální.



Oficiální čísla nevypadají příliš pozitivně. V celé zemi je okolo 23 tisíc státních nemocnic, které dohromady poskytují 710 tisíc lůžek. Na jednoho lékaře ze státní nemocnice tak připadá více než 10 000 Indů (pro srovnání, v Česku připadá na jednoho lékaře zhruba 289 obyvatel). Soukromé nemocnice jsou pro mnoho obyvatel finančně nedostupné.

Od začátku roku 2000 Indie čelila několika epidemiím. Zatímco SARS v roce 2003 byl úspěšně zadržen a země neměla žádné nakažené, vir H1N1 neboli prasečí chřipka Indii zasáhl a od roku 2011 tam na něj zemřelo okolo 7 tisíc lidí. Situaci v Indii navíc ztěžují „klasické” endemické nemoci jako malárie či tuberkulóza. Koronavirus je ovšem nevyzpytatelný tím, že jej mohou přenášet i lidé bez příznaků, skenování na letištích tak nemusí být zcela účinné.

Oproti SARSu má koronavirus nižší úmrtnost, pouze okolo 3 %. To ale není důvod k oslavám - virus H1N1 měl pouze 1% úmrtnost, i tak ale způsobil po celém světě okolo 284 tisíc úmrtí.