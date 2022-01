Putin na Ukrajinu vtrhne, ale pro Rusko to bude znamenat katastrofu, prohlásil Biden

Biden se domnívá, že Rusko se chystá k nějaké akci na Ukrajině. Zároveň si však nemyslí, že by už Putin učinil konečné rozhodnutí, píše agentura AP. Můj odhad je, že zasáhne, nechal se slyšet šéf Bílého domu.

„Něco musí udělat,“ dodal americký prezident na adresu šéfa Kremlu a s ohledem na možné další kroky Moskvy vůči Ukrajině.

Biden zároveň prohlásil, že Putin nestojí o plnohodnotnou válku. V případě, že Rusko Ukrajinu napadne, bude se podle něj zodpovídat. „Záleží na tom, co udělá. Jedna věc je, pokud to bude menší vpád a my se budeme dohadovat o tom, co dělat anebo nedělat. Ale pokud skutečně udělají to, co jsou schopni udělat se silami shromážděnými na hranicích, pokud dále napadnou Ukrajinu, bude to pro Rusko katastrofa,“ pronesl Biden.

Washington připravil široký balík sankcí a dalších ekonomických postihů, které by v případě invaze na Rusko uvalil, poznamenala agentura Reuters. Americký prezident naznačil, že v případě invaze by omezil přístup Ruska do mezinárodního bankovního systému.

Americký prezident nicméně pronesl vstřícná slova v případě dvou požadavků Moskvy, konkrétně v otázce možného vstupu Ukrajiny do NATO a rozmístění strategických zbraní Západem na ukrajinském území, upozornila agentura AFP.

V první záležitosti Biden prohlásil, že je nepravděpodobné, aby se Ukrajina v blízké budoucnosti stala členem aliance, byť ta v zásadě nezavírá dveře. V případě strategických zbraní lze podle něj najít řešení.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit.

Z Washingtonu v posledních dnech zaznělo, že Rusko by mohlo zahájit útok kdykoliv. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, popírá, že by chystalo útok.

Moskva zároveň po Západu požaduje závazné záruky, mezi něž patří mimo jiné požadavek, aby se NATO zavázalo nerozšiřovat směrem na východ. Washington a jeho spojenci je odmítli.