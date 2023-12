Hizballáh je „jadernou ponorkou“ Íránu, říká analytik. O regionální válku však podle něj Teherán nestojí

Rozhovor

„Kdyby byly britské ostrovy srovnány se zemí, Londýn ví, že má po světě čtyři jaderné ponorky, které můžou útok opětovat. To samé by udělal Hizballáh, pokud by Američané zaútočili na Teherán, přinejmenším v lokálním měřítku,“ soudí analytik Tobias Borck z britského think tanku RUSI.