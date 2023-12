Írán pomáhá Húsíům útočit na lodě, v Rudém moři má špionážní plavidlo

Jemenští Húsíové zadrželi v Rudém moři nákladní plavidlo Galaxy Leader. To podle nich patří firmě, kterou vlastní izraelský podnikatel a loďař Abraham Ungar. (20. listopadu 2023) foto: Reuters

Íránské polovojenské síly poskytují jemenským šíitským povstalcům zpravodajské informace, aby mohli páchat raketové a dronové útoky na lodě plující v Rudém moři. V sobotu to uvedl list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované bezpečnostní zdroje. Bílý dům později vyjádřil přesvědčení, že Írán byl „hluboce zapojený“ do plánování útoků na obchodní plavidla v Rudém moři.