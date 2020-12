Íránská dívka chtěla vypadat jako Angelina Jolie. Kvůli ohrožování výchovy mládeže dostala 10 let vězení

TEHERÁN Mladá dívka z Íránu, která údajně podstupuje desítky plastických operací, aby změnila svou vizáž, dostala za údajně děsivé fotky a videa na svých sociálních sítích trest - deset let vězení. Instagramová hvězda Sahar Tabarová, která o sobě tvrdí, že vypadá jako Angelina Jolie, prý narušovala mravní výchovu mládeže, podněcovala k násilí a získávala peníze nevhodnými prostředky.

Devatenáctiletá hvězda sociálních sítí Sahar Tabarová (vlastním jménem Fatemeh Chišvandová) na svých on-line kanálech přidávala čím dál více „zrůdné“ fotky. Podle íránských médií měla totiž podstoupit desítky kosmetických plastických operací, aby svůj obličej změnila. Mezi svými příznivci má Chišvandová přezdívku Zombie Girl. Nyní ji politice zatkla právě kvůli aktivitě na sociálních sítích, upozornil deník The Guardian.

Soud v Teheránu ji odsoudil k deseti letům vězení za ohrožování mravní výchovy mládeže a neúctu k Islámské republice. Už na jaře přitom Chišvandová žádala o propuštění z vazby, protože se prý nakazila koronavirem. Původně byla obviněna ještě z rouhání, podněcování k násilí a nezákonného obohacování.

Mladá dívka několikrát vyzvala hollywoodskou hvězdu Angelinu Jolie, aby bojovala za její propuštění z vazby. Chišvandová o sobě tvrdí, že vypadá právě jako známá herečka. „Islámská republika má dlouhou historii utlačování žen. Musíme se spojit proti ženskému apartheidu,“ uvedla dívka.

Íránská státní televize už dříve odvysílala reportáž, na níž se dívka za své chování omlouvá, což podle listu The Guardian vyvolalo velkou míru solidarity s jejím případem. Podle íránských médií je dívka obětí psychických onemocnění. To údajně podporují i lékařské záznamy, které ukazují, že má Chišvandová skutečně mentální problémy a několikrát navštívila psychiatrickou léčebnu. Podle obhájců je desetiletý trest o to nepochopitelnější, protože psychická nemoc ve spojení s velmi nízkým věkem dívky by měla podle nich vést k odpuštění jejích údajných zločinů.