Islámský stát označil koronavirus za boží muka pro křižácké národy. Zvýšil počet útoků

Bagdád Zatímco svět se uzavřel a zaměřil na počítání ztrát způsobených šířením koronaviru, teroristická skupina Islámský stát (IS) se v odlehlých skrýších v Iráku raduje z nového života. Její propagandistický časopis An-Naba označuje koronavirus za „boží muka pro křižácké národy“ a vyzývá bojovníky, aby všeobecného narušení starých pořádků využili.

Jak píše web Politico, v očích IS, jehož vliv se ocitl na nejnižším možném stupni, je pandemie aktem boží intervence.

Americká armáda působící v Iráku se ocitla v defenzivě ještě před koronavirem, po útocích íránských spojenců. Postupně se začala z boje proti IS stahovat. Na dva měsíce pozastavily své výcvikové mise v Iráku mezinárodní koalice i síly NATO. Do 29. března z nich stáhly téměř všechny své vojáky Austrálie, Španělsko, Francie, Británie, Nový Zéland, Portugalsko i Nizozemsko. USA odvolaly vojáky z frontových pozic v Mosulu a Kirkúku i ze základen Al-Káim nebo At-Takaddum. Odešli do lépe zabezpečených základen jako Al-Asad nebo do té na letišti v Irbílu, které jsou chráněny raketovými systémy.



Irácké vojáky zaměstnává dohled nad dodržováním vládních opatření proti koronaviru a ochrana zdraví vlastních rodin. Ustaly operace na venkově i akce speciálních sil, a to zčásti kvůli výpadku podpory mezinárodní koalice.

Islámskému státu tak doba pandemie svědčí. Jeho buňky jsou izolované, IS princip odstupu od ostatní populace dodržoval už před koronavirem. Vedení vydalo pro své členy velmi brzo pokyny, jak se chránit - od mytí rukou a zakrývání úst při kašli po čtení patřičných veršů koránu.



IS dosáhl soběstačnosti, jelikož jeho lidé žijí v odlehlých skrýších, skladují vlastní jídlo a vodu, mají solární elektrárny. IS se připravuje na soudný den v plném smyslu slova.

Ponechán sám sobě bez hrozeb útoků a bez nezbytnosti utíkat z místa na místo se začíná chovat ambiciózněji. V březnu provedl u íránské hranice čtyřnásobek útoků na pozice bezpečnostních sil. Po pět dní od 17. března jeho lidé podnikli 15 minometných útoků i v obydlených částech měst Túz Chúrmátú nebo Amirlí v provincii Saláhaddín. K ničemu podobnému se IS neodvážil už dva roky.

Jak budou vypadat jeho příští akce, je snadné uhodnout. Znásobí se útoky na muchtáry, neboli vůdce jednotlivých vesnic, a organizace začne zastrašovat obyvatelstvo, aby zvýšila své šance na zisk finančních prostředků. Nečinnost bezpečnostních sil umožní IS vyrábět ve skrýších účinnější bomby a bude je také používat ve snaze přinutit vojáky držet se v základnách.

Pokud mu v tom nikdo nezabrání, získá IS ve srovnání s iráckou armádou psychologickou převahu a vliv na místní obyvatele. Už nebude možné říkat, že dny územní kontroly Islámského státu jsou ty tam. Chalífát se bude plížit zpět z vesnice do vesnice. Přesně jak to dělal v letech 2012 až 2014, varuje Politico.

Obroda IS je teprve v počátku a jediný způsob, jak ji zastavit je obnovit účinnou protiteroristickou kampaň. A ta vyžaduje spolupráci amerických a iráckých speciálních sil, iráckých velitelů a místního sunnitského obyvatelstva z oblastech, kde působí také IS. Američané nemohou opakovat svůj postup z roku 2011 a z Iráku zcela odejít, měli by jen „zmizet z očí“.

Vojáci z jiných zemí se po svém stažení v původním počtu pravděpodobně do Iráku nevrátí. Bude se argumentovat koronavirem, i když se ví, že irácké bezpečnostní síly nejsou připraveny samy návratu IS zabránit. Z obav z útoků proíránských milicí se sníží i počet Američanů.

Boj proti terorismu ale nekončí. V Jemenu, Somálsku, Mali a Sýrii velení amerických speciálních operací navazuje v tichosti partnerství s místními speciálními jednotkami a dalšími spojenci pro cílené operace proti buňkám teroristům odlišné od rozsáhlé operace založené na výcviku a vyzbrojení místních sil, jak tomu bylo v Iráku. Tato téměř šestiletá mise možná skončila, ale úsilí zabránit IS v návratu musí pokračovat a nesmí ho zastavit koronavirus ani proíránské milice. Válku bude zřejmě nutné vést ve stínu a utajení, uzavírá server.