V Itálii zatkli falešného plastického chirurga. Rukama mu prošly stovky žen

Policie muže zadržela v Benátkách, kde pod změněnou identitou pracoval v hotelu. Policisté ho převezli do vazby, kde bude čekat na rozhodnutí o případném vydání do Rumunska. Tam falešný chirurg operoval nejméně devět pacientů a soud ho za podvod a falšování úředních listin poslal už dříve do vězení na tři roky a čtyři měsíce.

Falešný chirurg byl však nejaktivnější v Itálii, kde čelí trestnímu stíhání kvůli neoprávněnému výkonu lékařské praxe. Pomocí falešných certifikátů a titulů dokázal vyvolat dojem, že vystudoval prestižní zahraniční univerzity, ačkoliv měl dokončené jen základní vzdělání.

Nějakou dobu muž působil jako chirurg se specializací na estetickou medicínu také v Hongkongu. Svým působením poškodil v Itálii rovněž jednoho jmenovce, který medicínu skutečně vystudoval a lékařskou praxi vykonával oprávněně.