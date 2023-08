Italové prchají před drahou tuzemskou dovolenou do Albánie

O „invazi“ italských návštěvníků mluví i albánský premiér Edi Rama, podle kterého se balkánské zemi podařilo setřást stigma státu, odkud lidé prchají.

Za zvýšený zájem Italů o Albánii podle odborníků či zástupců spotřebitelských sdružení stojí především zdražení služeb v italských turistických oblastech. „Nadměrné zdražení ze strany hotelů, pronajímatelů lehátek na pláži, restaurací a dalších poskytovatelů služeb pro turisty výrazně mění rozhodování Italů o dovolené,“ řekl deníku La Stampa šéf serveru zaměřeného na práva spotřebitelů Consumerismo Luigi Gabriele.

Srpen je v Itálii hlavním měsícem pro letní dovolené. V letech před pandemií covidu-19 bylo obtížné sehnat u moře přenocování na poslední chvíli. Letos však řada známých letovisek na pobřeží Jadranského i Tyrhénského moře hlásí menší obsazenost než v loňském roce.

Muž jede na povozu v albánském Gjirokastëru. (26. října 2018)

Chybí právě domácí turisté, zatímco počet hostů ze zahraničí spíše roste. Předsedkyně sdružení podnikatelů v cestovním ruchu Federturismo Marina Lalliová deníku Financial Times řekla, že je to varovný signál a že letos mohou italští hoteliéři zřejmě zapomenout na plnou obsazenost svých zařízení, na kterou byli zvyklí v minulosti.

Vývoj si naopak pochvaluje albánský premiér Rama, podle kterého do jeho země letos přicestovalo už půl milionu italských turistů. Italská média mluví o zhruba 300.000 italských turistů do konce července, což by byl meziroční nárůst o skoro 60 procent.

Podle Ramy se tak mění pohled na Albánii jako na zemi, ze které lidé především prchají. To však odmítá albánská opozice, podle které od roku 2013, kdy Rama začal vládnout, zemi opustily stovky tisíc lidí. Kvůli silné emigraci do Itálie v 90. letech i tomu, že Albánci mohou sledovat italskou televizi, mnoho Albánců umí italsky, čímž aspoň částečně odpadá jazyková bariéra.

Nové letecké spoje

Rozmachu albánského cestovního ruchu podle deníku Financial Times pomohlo otevření nových leteckých spojů nízkonákladových společností.

Levné letenky lákají do Albánie i turisty z Řecka, píše deník Kathimerini. V červnu se tak počet zahraničních cestujících, kteří využili albánská letiště, více než zdvojnásobil ve srovnání s červnem minulého roku 2022. Trajekty z italského jadranského pobřeží do Albánie jsou rovněž většinou levnější než námořní spoje z Janova na Sardinii či Korsiku.

Tento týden podle italského tisku na pár dní dovolené v Albánii odjela i premiérka Giorgia Meloniová, která tráví své volno v Apulii na protilehlé straně Jadranského moře. Ministr zemědělství a Meloniové švagr Francesco Lollobrigida však nedávno Albánii kritizoval, že se snaží napodobovat Apulii.

Do Albánie se vydal i osmadvacetiletý Nicolas Ferrero z města Rimini, které je rovněž vyhledávaným přímořským letoviskem. Město Saranda u řeckých hranic kvůli velkému počtu italských turistů označil v rozhovoru s deníkem Financial Times za „malou Itálii“.

Ubytoval se v rezidenci s byty pro turisty, která ale byla částečně rozestavěná. „Vypadá to, že na turistický boom nebyli úplně připraveni,“ řekl Ferrero, který však zvažuje, že by si na albánském pobřeží koupil rekreační byt. Ten by stál zhruba třetinu toho, co by utratil za podobnou nemovitost v Itálii.