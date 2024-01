Zakažte neofašisty, žádá Meloniovou opozice po masovém hajlování v Římě

Shromáždění se odehrálo na ulici Via Acca Larentia u příležitosti 46. výročí zabití tří členů mládežnického křídla Italského sociálního hnutí (MSI). Dva z nich údajně zastřelili levicoví radikálové, třetího zabila policie poté, co po střelbě vypukla revolta. V souvislosti s úmrtími nebyl nikdo odsouzen.

Na videu z nedělní akce jsou vidět muži stojící v řadách, kteří po vzoru italských fašistů z dob druhé světové války vymrští pravou ruku do vzduchu a třikrát vykřiknou „přítomni“. Jeden z nich poté zvolá: „Za všechny padlé kamarády“ – tradiční pokřik na neofašistických akcích.

Italská opozice incident ostře odsoudila. „V evropské demokracii je to nepřijatelná ostuda,“ řekl šéf centristické strany Akce Carlo Calenda, jenž vyzval k vyšetření události a přijetí jasných opatření.

„Řím, 7. ledna 2024. Vypadá to jako v roce 1924. Je to nepřijatelné. Neofašistické skupiny musejí být rozpuštěny, jak to stanoví ústava,“ reagovala šéfka středolevé Demokratické strany Elly Schleinová s odkazem na rok, kdy už byl v Itálii u moci fašistický vůdce Benito Mussolini.

Hnutí pěti hvězd, které je druhou nejsilnější opoziční stranou v parlamentu, uvedlo, že kvůli „omlouvání fašismu“ podá stížnost prokuratuře.

Italská poválečná ústava přeměnu Mussoliniho partaje zakázala, stejně jako činnost politických uskupení, která by na ni navazovala. Krajně pravicové skupiny se však formálně reorganizují a přejmenovávají, a snaží se tak zákazu vyhnout, píše agentura Reuters.

Meloniová se angažuje v politice od 90. let a stihla být členkou mládežnické organizace MSI, ze které Bratři Itálie vycházejí. V MSI se v poválečné Itálii angažovali lidé, kteří pociťovali nostalgii po fašistickém režimu, a stranu dlouho vedl ministr Mussoliniho kabinetu a šéf režimního antisemitského časopisu La difesa della razza (Na ochranu rasy) Giorgio Almirante.

Premiérka se nicméně v předvolební kampani spojení s neofašismem bránila a prohlásila, že v její straně není pro nostalgii za fašistickou érou místo.

Místopředseda dolní komory parlamentu a člen Bratrů Itálie Fabio Rampelli v pondělí uvedl, že strana je „na hony vzdálená“ neofašistickým projevům. „Ačkoli jsme se nezřekli památky tří chlapců barbarsky zabitých před 46 lety, demonstrací tohoto typu se neúčastníme. Není to náš styl, není to naše filozofie,“ konstatoval podle listu The Guardian.

Ministr zahraničí Antonio Tajani z koaliční strany Forza Italia prohlásil, že je třeba odsoudit jakoukoli oslavu diktatury. Každoroční připomínku vražd v Acca Larentia každoročně povolují místní a regionální úřady. Podle opozice je ale projevování profašistických nálad podle zákona zakázané.

„Zarážející je, že tato otevřeně apologetická demonstrace fašismu je v Itálii povolena, zatímco v Německu a v dalších zemích by byli všichni její účastníci zatčeni,“ řekl novinář listu La Repubblica Paolo Berizzi, který se specializuje na italskou krajní pravici. „Každý rok se konají salvy a další fašistické rituály bez ohledu na to, která vláda je u moci,“ řekl Berizzi. „Dokonce i když je to levicová vláda. Je to státní ostuda,“ dodal.