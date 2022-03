Italy dráždí superjachta Šeherezáda. Snaží se zjistit, zda patří Putinovi

Investigativní novinářka Maria Pevčichová a protikorupční aktivista Georgy Alburov, kteří s Navalným spolupracují, v pondělí zveřejnili video, podle nějž Šeherezáda kotví nedaleko toskánského města Carrara.

Není jasné, komu patří. Zda je to Putin, se tento měsíc snažily zjistit americké úřady, ale neúspěšně. Po vlastníkovi pátrají také Italové.

Na seznamu posádky superjachty jsou nicméně kromě kapitána jen Rusové, tvrdí oba jmenovaní s tím, že někteří členové personálu mají vazby na Federální ochrannou službu (FSO).

Z otevřených zdrojů se jich podařilo identifikovat nejméně deset, říká Pevčichová. Jeden z Rusů také údajně dříve pracoval na jachtě Graceful, jejíž vlastnictví se také přisuzuje Putinovi.

„Jsou to ruští zaměstnanci, vojenský personál, a často skupinově cestují do Itálie, aby na této tajemné jachtě pracovali,“ dodala. Navalnyj se svým týmem proto vybízí italské úřady, aby jachtu zabavily, pokud se jim podaří zjistit, že skutečně patří Putinovi.

Oficiálně gigantická loď pluje pod vlajkou Kajmanských ostrovů a je napsaná na offshorový podnik Bielor Asset. Ten je registrovaný na Marshallových ostrovech, píše Forbes.

Superjachta Šeherezáda je podle Navalného týmu 140 metrů dlouhá a její hodnota se pohybuje kolem 700 milionů dolarů (15,6 miliard korun). Na šesti patrech se rozkládají lázně, bazény, kosmetické salóny, kino, dva helipady a podle serveru SuperYachtFan i zařízení na sestřelování dronů. Před dvěma lety jachtu vyrobila německá společnost Lürssen.

Abramovič kotví v Turecku

V souvislosti s válkou na Ukrajině a sankcemi, které za ni na Rusko uvalil Západ, je Šeherezáda už několikátou ruskou jachtou, na niž se upřela světová pozornost. Italská policie počátkem března zabavila dvě jachty ruských miliardářů, jedním z nich je třetí nejbohatší muž v Rusku Alexej Mordašov, druhým pak oligarcha Gennadij Timčenko.

Německo ve stejné době zabavilo megajachtu ruského miliardáře Ališera Usmanova v ceně 600 milionů dolarů (13,8 miliard korun), Francie zase zadržela jachtu šéfa Rosněftu Igora Sečina, muže blízkého Putinovi.

Z finských vod pak nově nesmí odplout jednadvacet jacht, napsal v úterý server Yle. Finské úřady nyní prověřují, zda jsou vlastníci lodí na sankčních seznamech Evropské unie.

Sankcím se nyní snaží vyhnout další oligarcha Roman Abramovič. Dvě jachty proto zakotvil v Turecku. V přímořském letovisku Bodrum se nachází jeho jachta My Solaris. Její hodnota se odhaduje na 600 milionů dolarů (asi 13,5 miliardy korun).

Do Turecka dorazila zhruba týden poté, co opustila černohorský přístav Tivat. Plavidlo, které podle služby Marine Traffic pluje pod bermudskou vlajkou, v posledních dnech obeplulo řecký ostrov Kréta a poté dorazilo do tureckých vod.

Druhá z několika jachet, které Abramovič vlastní, v úterý připlula do tureckého letoviska Marmaris. Loď Eclipse je se 160 metry jednou z největších na světě a má hodnotu asi 700 milionů dolarů.

Ruský miliardář už se kvůli sankcím musel ve Velké Británii vzdát kontroly nad fotbalovým klubem Chelsea, pro který se hledá nový majitel. Podle tureckého opozičního serveru Ahval se Abramovič do Turecka snaží přesunout i některá svá aktiva. Ankara má dobré vztahy s Kyjevem i Moskvou a v této válce se snaží o zprostředkování mírových jednání.

22. března 2022