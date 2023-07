Medvědice v Itálii honila dvojici myslivců, jeden se zranil při pádu ze stromu

Dvojice myslivců šelmu potkala na cestě nad obcí Roncone v provincii Tridentsko. Oba myslivci ráno vyšli z Roncone, když najednou spatřili spící medvědici. Ta se však probudila a začala je pronásledovat. Muži s křikem prchli.

Jeden z mužů podle místních médií utekl na strom a zřítil se, protože ho medvědice zachytila drápem. Zraněný muž byl poté převezen do nemocnice ve městě Tione.

Na místě zasahovali lesničtí psovodi a provedli vyšetřování, aby rekonstruovali přesný průběh incidentu. Rovněž vyzvedli batohy obou mužů. Podle APA byly následně odebrány genetické vzorky k určení identity zvířete.

Jen před několika dny byl v Roncone spatřen medvěd, který se toulal ulicemi vesnice. Pátého dubna v Tridentsku medvědice s kódovým označením Jj4 usmrtila 26letého běžce.

Medvědi se vrátili v Tridentsku do volné přírody na konci 90. let minulého století v rámci programu financovaného z evropských fondů. Do hor byla vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska, nyní jich tam žije asi 120.