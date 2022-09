Italové volí. Šanci na vítězství má pravicový blok koketující s extremismem

Pravicový blok, který tvoří strany Bratři Itálie (FdI), Liga Mattea Salviniho a Vzhůru Itálie Silvia Berlusconiho, obyvatelům slibuje prosazování národních zájmů v Evropské unii, striktnější politiku proti migraci, větší podporu rodinám a porodnosti, ale i snížení daňové zátěže živnostníků.

Nejsilnější soupeř, středolevá Demokratická strana (PD), chce pokračovat v práci, kterou započal kabinet premiéra Maria Draghiho.

První odhady nedělních voleb se očekávají v noci. K volbám se může dostavit až 51 milionů Italů žijících doma i v zahraničí. Velkou neznámou letošního hlasování je volební účast, někteří analytici očekávají její pokles.

Pohled mezinárodního tisku se zaměřil hlavně na Meloniovou. Ta má mimo jiné ambici zreformovat ústavu a zavést prezidentský systém. Politička původem z Říma se angažuje v politice od 90. let a stihla být členkou mládežnické organizace Italského sociálního hnutí (MSI).

V této straně se v poválečné Itálii angažovali nostalgici fašistického režimu a MSI dlouho vedl nekdejší představitel kolaborantské Republiky Saló a šéf režimního antisemitského časopisu Na ochranu rasy Giorgio Almirante.

Meloniová sedí v parlamentu od roku 2006 a v letech 2008 až 2011 byla ministryní pro mládež. V této funkci navštívila v roce 2009 Prahu, aby uctila památku Jana Palacha. Meloniová odmítá, že by byla fašistkou, ikdyž její strana si ponechává symbolické odkazy na MSI. Meloniová tvrdí, že v Británii by byla členkou Konzervativní strany a v USA republikánkou.

Kritice čelí také Berlusconi, jenž se ve čtvrtek zastal ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten byl podle něj k invazi na Ukrajinu „donucen ruským lidem, svou stranou, svými ministry“. „Putin chtěl vládu v Kyjevě nahradit vládou slušných lidí,“ řekl Berlusconi televizi RAI.

Po bouřlivých reakcích ze všech stran vydal Berlusconi prohlášení, ve kterém uvedl, že jeho názory byly „příliš zjednodušeny“. „Agrese proti Ukrajině je neospravedlnitelná a nepřijatelná. Pozice strany Vzhůru Itálie je jasná. Vždy budeme stát na straně EU a NATO,“ dodal.

Volební kampaň skončila polemikou

Poslední den italské kampaně v sobotu poznamenala slova šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta uvedla, že pokud by se vládní politika Říma vyvíjela jako v Maďarsku či Polsku, tak Brusel má prostředky, jak zasáhnout. Tyto země vyšetřoval kvůli porušení zásad právního státu.

Liga kvůli výrokům svolala na sobotní večer demonstraci před zastupitelstvím Evropské komise v Římě. „Neovlivňujte hlasování Italů,“ vyzval šéf strany Salvini předsedkyni Evropské komise. Meloniová pak uvedla, že by členové komise měli být ve svých vyjádření opatrnější.

Kritiku vyvolal také nedělní výrok představitele pro kulturu FdI Francesca Molliconeho, který komentoval reportáž o rodině dvou leseb se dvěma dětmi slovy, že „v Itálii homosexuální páry nejsou legální, nejsou přípustné“. Podle něj Itálie zákonem neuznává stejnopohlavní páry a rodiny.

V Itálii platí zákon o registrovaném partnerství, který ale neumožňuje adopci dětí. Výjimkou je adopce dítěte jednoho z partnerů. Podle PD je Molliconeho výrok předzvěstí toho, co Itálii čeká, kdyby zvítězil pravicový blok. „Byl by to stát, který odmítá uznávat práva a chce zákonem regulovat lásku,“ uvedla.