Italští populisté sází na ženské zbraně. Ženy nasadili do čela všech kandidátek, vyvolali kritiku

Řím/Praha V nouzi se tonoucí i stébla chytá: tak se dá vykládat snaha Luigiho Di Maia, šéfa Hnutí pěti hvězd (M5S), vylepšit nevalné předvolební preference tím, že do čela všech pěti italských volebních obvodů pro nadcházející eurovolby nominoval ženy.

Na první pohled se to zdá být logická volba. Nasazení „ženských zbraní“ má jednak zatraktivnit M5S mezi ženami voličkami (z nich totiž chce podle posledního průzkumu společnosti Noto Sondaggio pro Di Maiovo hnutí hlasovat o pět procentních bodů méně než mezi muži) a hlavně se jasně vymezit proti největšímu politickému soupeři M5S, krajně pravicové Lize. Ta pod vedením svého výrazného šéfa a současně ministra vnitra Mattea Salviniho naopak akcentuje rodinné hodnoty a tradiční postavení žen ve společnosti. A v průzkumech vede.

Di Maio se tím ostatně netají. „V době, kdy (Liga) tvrdí, že rodinám nejlépe pomůžeme tak, že ženy zavřeme doma u plotny, my dáváme zcela jiný signál: umožníme ženám, aby mohl vyniknout jejich talent a schopnosti,“ řekl v průběhu předvolební kampaně šéf M5S televizní stanici La 7.

Zda Di Maiova taktika alespoň trochu vyšla, se uvidí po uzavření italských volebních místností v neděli večer. Zatím však lídr M5S za rozhodnutí postavit do čela všech kandidátek ženy sklízí nemálo kritiky, a to jak zvnějšku, tak i ze stranických struktur.

Přímá nominace žen, z nichž ani jedna nebyla až do tohoto rozhodnutí členkou hnutí, je totiž v rozporu s ideou přímé demokracie, kterou M5S prosazuje i ve vnitrostranických otázkách. Kandidáti do voleb se běžně vybírají hlasováním členů hnutí na online platformě Rousseau, tentokrát to ale bylo jinak. Di Maio se pouze prostřednictvím tohoto systému straníků dotázal, zda takové rozhodnutí schvalují, a platforma vydala kladné stanovisko.

Mnozí to ale zpochybňují. Luca Miniero, římský aktivista M5S, k tomu říká: „Kandidáty máme vybírat my, členové. Jsme to my, kdo hnutí věnují úsilí, peníze i tváře. A nevěřím tomu, že s něčím takovým většina souhlasí. Jsem ve facebookové skupině se stovkami členů z Říma a okolí a pro nehlasoval ani jediný.“

Ještě explicitněji to vyjádřil jiný římský člen M5S, Massimo Lazzari: „Vybrat do čelných pozic jen ženy je otevřená diskriminace.“ Ozvaly se dokonce i některé prominentní členky M5S. „Takovouto charitu ze strany mužů, která má ukázat ‚hodnotu‘ žen, rozhodně nepotřebujeme,“ nechala se slyšet senátorka za M5S Elena Fattoriová.

Naproti tomu samy Di Maiem vybrané kandidátky logicky neprotestují – pozice v čele volebních listin jim prakticky garantuje zvolení. A v jejich vyjádřeních zaznívají typicky feministické tóny. „Di Maiovo rozhodnutí vyslalo do společnosti velice pozitivní zprávu,“ řekla Daniela Rondinelliová, která vede kandidátku regionu Střed. „Máme-li tu schopné ženy, měly by být v čele,“ myslí si zase Alessandra Toddeová, kandidující z prvního místa za region Ostrovy. V čem mají být ženy političky schopnější než jejich mužští kolegové, však žádná z nich neupřesnila.

Di Maiovi andílci

Možná je ale všechno úplně jinak a genderová karta má pouze zakrýt hlubší problémy M5S. Alespoň to si myslí Giovanni Orsina, profesor politických věd na římské univerzitě Luiss. „M5S vzniklo jako protestní hnutí a nové tváře mají pouze zakrýt nedostatek konkrétních témat a řešení,“ říká profesor.



Jiní jdou ještě dále. „Sázka na ženy, které původně byly mimo hnutí, má zejména upevnit Di Maiovu pozici,“ tvrdí Nicola Biondo, někdejší šéf komunikace M5S. „Aktivní členové, kteří v M5S dlouhodobě působí, si často vytvoří vlastní mikrocentra moci a nenechají sebou tak snadno manipulovat. Naopak nově příchozí, bez vlastní politické základny, se dají snadno ovládat,“ říká Biondo.

Pozitivní diskriminace na kandidátkách M5S se stala vděčným soustem pro italská média. Novináři přezdívají ženám lídryním kandidátních listin M5S „Gigginovi andílci“ (Giggino je Di Maiova přezdívka – pozn. red.) a připomínají, že v nedávné době tu byl jiný politik, který se rád a často obklopoval ženami: Silvio Berlusconi. Muž, se kterým Luigi Di Maio rozhodně nechce být srovnáván.