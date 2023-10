Izrael v noci znovu útočil v Gaze, Civilisté nemají kam utéct, zlobí se USA

Nálety desítek izraelských stíhaček se zaměřily na čtvrť kolem mešity Al-Furkán, kterou Izrael označuje za hnízdo teroru, protože ji teroristické palestinské hnutí Hamás využívá k útokům na Izrael. Za posledních 24 hodin zde izraelská armáda podle svého prohlášení zasáhla na 450 cílů.

Server listu The Times of Israel uvedl, že při nočních útocích byl zasažen také dům příbuzných vůdce ozbrojeného křídla Hamásu Muhammada Dífa, kterého Izrael považuje za strůjce bezprecedentního víkendového útoku. Podle palestinských zdrojů, na něž se server odvolává, přitom přišel o život i Dífův bratr.

USA žádají pro civilisty koridor do Egypta

Spojené státy chtějí podle televize NBC News vytvořit koridor, který by civilistům z Pásma Gazy umožnil odejít do Egypta, a vyhnout se tak nebezpečí, které jim v Gaze hrozí.

Podle americké televize administrativa prezidenta Joeho Bidena o plánu jedná s několika dalšími státy. Cílem je zabránit masovému umírání civilistů, kteří se v Gaze, jež je rozlohou o poznání menší než Praha, náletům často jen těžko mohou vyhnout.

Zatím při izraelské odvetě za útok Hamásu, který si vyžádal na 1 200 životů, zemřelo přes 900 lidí, včetně stovek dětí.

Jak přesně by evakuace civilistů mohla vypadat, a jak by se zabránilo tomu, aby Gazu neopustili také extrémisté z Hamásu, NBC News zatím neuvedla. Poznamenala ale, že Biden v úterním telefonickém rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který podle všeho chystá pozemní útok na Gazu, apeloval na to, aby se snažil co nejvíce omezit počet civilistů, kteří umírají.