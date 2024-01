Netanjahu zkritizoval USA a řekl, že nevěří Kataru. Ten je výroky zděšený

„Neslyšíte mě děkovat Kataru... V podstatě se neliší od OSN nebo Červeného kříže a v jistém smyslu je ještě problematičtější – nedělám si o nich iluze,“ řekl izraelský premiér podle nahrávky. Dodal, že Katar financuje palestinské hnutí Hamás. To považuje Izrael, USA či EU za teroristickou organizaci a Izrael proti němu vede od 7. října válku v Pásmu Gazy.

Netanjahu podle portálu The Times of Israel (ToI) na schůzce s příbuznými rukojmích, zřejmě té, která se konala v pondělí, také řekl, že se nedávno „velmi rozzlobil na Američany“ kvůli tomu, že prodloužili dohodu s Katarem o své tamní vojenské základně na dalších deset let. Tuto dohodu podle něj mohly USA použít k nátlaku na Katar.

Katar je od začátku nynější války spolu s Egyptem a USA prostředníkem mezi Izraelem a Hamásem a pomohl dojednat příměří, během něhož koncem listopadu Hamás propustil část rukojmích výměnou za palestinské vězně. V Kataru dlouhodobě žijí vysoce postavení představitelé Hamásu.

„Pokud se nahrávka ukáže jako pravdivá, tak izraelský premiér maří a podkopává proces jednání, a to z důvodů, které mají zřejmě pomoci jeho politické kariéře, místo toho, aby upřednostnil záchranu nevinných životů, včetně izraelských rukojmích,“ uvedl ve středu mluvčí katarského ministerstva zahraničí na síti X.

Na katarské vyjádření reagoval ve středu večer izraelský krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič, který označil Katar za „stát podporující terorismus“. „Katar je patronem Hamásu a je z velké části zodpovědný za masakr izraelských občanů provedený Hamásem,“ uvedl Smotrič s odkazem na útok z loňského 7. října, při němž palestinští ozbrojenci zabili v izraelském pohraničí na 1200 lidí, většinou civilistů, a asi 250 osob unesli do Gazy. Na 130 jich stále zadržují.

Izrael v odvetě zahájil masivní bombardování Pásma Gazy a také pozemní operaci v této oblasti, kde se Hamás v roce 2007 násilím ujal vlády. Podle úřadů spravovaných Hamásem si izraelská odveta vyžádala životy více než 25 000 Palestinců.

Smotrič ve středu kritizoval také západní země, že nevyvíjejí dostatečný tlak na Hamás, aby rukojmí propustil. „Jedna věc je jistá: Katar se nebude žádným způsobem podílet na správě Gazy, až válka skončí,“ uvedl Smotrič, který už dříve prohlásil, že velká část Palestinců z Pásma Gazy by měla být vystěhována a že Izrael by měl zvážit opětovné budování židovských osad na tomto území.