Podřezávání dětí je zvěrstvo, ale ne terorismus, hájí jazyk BBC novinář

„Pro lidi je samozřejmě náročné to chápat. Říkají si: ‚Je to jasné, americká vláda jim říká teroristé, slyšíme všechny ty další lidi, kteří jim tak také říkají.‘ Nechápou, že provoz BBC, provoz zpravodajství, není takový jako provoz vlády. (Stanice) nemá být stejná jako vláda, na Blízkém východě nemá mít agendu...,“ řekl Sergeant v rozhovoru pro portál GB News.

Odpovídal tak na dotaz, zda je správné, že prestižní britská stanice ve svém zpravodajství o palestinských teroristech nepoužívá termín teroristé. Místo tohoto slova užívá výrazy jako „bojovníci“ nebo „radikálové“. Vlna kritiky neustala ani poté, co tamní novináři svůj postoj vysvětlili v prohlášení. Zdůrazňovali, že není na BBC, aby lidem říkala, co si mají myslet.

Brání se, že neskrývají žádná fakta a že si zvou hosty, kteří o Hamásu mluví jako o teroristické organizaci. Stanice se také odvolala na druhou světovou válku, kdy o nacistickém Německu informovala jako o „nepříteli“, ovšem pečlivě se vyhýbala slovům „zlé“ nebo „ničemné“.

Pokud by teď prý podlehla tlaku, opustila by svou povinnost zůstat objektivní. Hrůzy, které palestinští radikálové provedli, je podle prohlášení zcela namístě nazývat zvěrstva, „protože přesně těmi jsou“.

Sergeant dále doplnil, že pokud je někdo sám hluboce ponořený do tématu a pociťuje k němu „vášeň“, nemůže pochopit postoj BBC. „Pro vás to jsou lidé, kteří se chovají nehorázně, to musejí být teroristé,“ pokračoval. Na otázku, zda si nemyslí, že je to proto, že Palestinci řezali hlavy i dětem, pak odpověděl:

„Jasně že není, to jsou zvěrstva,“ řekl. „Tedy to není teroristický čin?“ zeptal se moderátor. „Ne, to je něco jiného. Pokud se ptáte, co si o tom myslím já... (...) Odešel jsem z BBC před více než dvaceti lety. Co si myslím o Hamásu? Terorismus, že? Je to teroristický čin, to je celkem jasné. Zeptejte se mě, pokud jsem znovu v BBC jako korespondent, co by BBC měla dělat: To je samozřejmě něco úplně jiného,“ poznamenal.

„Je zcela nepřijatelné dělat cokoliv jiného než to odsoudit. Toto je zápas, ve kterém zkrátka není možné zůstat neutrální,“ odpověděl novináři další host pořadu, předseda Národního židovského shromáždění Gary Mond, podle nějž se teroristé snaží zavraždit všechny Židy na světě“.

Izraelský portál The Jerusalem Post pak připomíná, že britská stanice už má za sebou několik nařčení, že o událostech spojených s Izraelem nebo antisemitismem neinformuje nestranně.

Definice terorismu Terorismus je násilná forma prosazování politických zájmů stoupenců určité radikální ideologie (politické, náboženské, nacionalistické, separatistické, ekologické a jiné), cílem násilností je zpravidla civilní obyvatelstvo. Zdroj: Bezpečnostní informační služba (BIS)

Například letos v létě se BBC oficiálně omluvila za svou moderátorku, která pronesla, že „izraelské složky s radostí zabíjejí děti“. Britská vláda také loni nařídila prošetřit, jak BBC informuje o Izraeli. V pondělí o půl osmé večer SELČ se před sídlem stanice koná protest právě proti tomu, jakým způsobem BBC pracuje.

Za „nové dno“ a „šíření propagandy Hamásu“ pak britský poslanec Mark Jenkinson označil fakt, že si novináři do ranního pořadu pozvali zástupce palestinského hnutí Fatah Husama Zomlota. Toto hnutí vládne na Západním břehu Jordánu a na rozdíl od teroristů z Hamásu oficiálně reprezentuje Palestince ve světě.