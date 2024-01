Za všechna rukojmí Izrael nabízí Hamásu příměří a návrat civilistů do Gazy

Izraelský válečný kabinet před deseti dny schválil základní obrysy návrhu nové dohody o propuštění rukojmích a čeká na odpověď Hamásu. Představitelé podle serveru Axios uvedli, že jsou ve věci opatrně optimističtí.

Rukojmích podle izraelské vlády mají palestinští ozbrojenci v rukou ještě asi 132, z toho 28 je ale nejspíš po smrti.

Nová dohoda by podle návrhu počítala s postupným propuštěním všech zbývajících žijících rukojmích a s předáním těl zemřelých. V první fázi by byly propuštěny ženy, muži starší 60 let a osoby, jejichž zdravotní stav je vážný. V dalších fázích by byli propuštěni muži mladší 60 let, kteří neslouží v armádě, izraelské vojákyně a vojáci a předána by byla rovněž těla zemřelých rukojmích.

Podle zdrojů Izrael navrhuje až dva měsíce trvající přestávku v bojích, během níž by bylo dokončeno propuštění rukojmích. Izrael a Hamás by se podle návrhu také předem dohodly na tom, kolik palestinských vězňů bude propuštěno za každého izraelského zajatce v každé kategorii, a poté by se konala samostatná jednání o konkrétních vězních.

Návrh podle neoficiálních zdrojů rovněž počítá s postupným návratem palestinských civilistů do města Gaza a severní části Pásma Gazy a s částečným stažením izraelských vojáků z nejhustěji obydlených částí Pásma Gazy. Izrael podle nejmenovaných představitelů ovšem v návrhu dal jasně najevo, že nemíní propustit všech 6000 palestinských vězňů z Izraelských věznic a že nehodlá přistoupit na ukončení války.

Poradce amerického prezidenta Joea Bidena pro Blízký východ Brett McGurk v neděli odcestoval do Egypta a poté bude pokračovat do Kataru s cílem dosáhnout pokroku v jednáních o propuštění rukojmích. Podle amerických zdrojů serveru Axios by taková dohoda mohla nyní být jedinou cestou k dosažení příměří v Pásmu Gazy.

Hamás, který USA i EU pokládají za teroristickou organizaci, 7. října při útoku na Izrael unesl na 250 lidí, z toho 105 propustil během týdenního, dosud jediného, příměří koncem listopadu výměnou za palestinské vězně.

Hamás a další palestinští ozbrojenci při říjnovém útoku na Izrael zabili na 1200 lidí, z toho asi tisíc civilistů. Izrael v odvetě zničil velkou část Pásma Gazy, kde většina z 2,3 milionu Palestinců musela opustit své domovy a přes 25 tisíc Palestinců podle úřadů spravovaných Hamásem přišlo o život.