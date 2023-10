Gaza zažila druhou noc bombardování. Západní politici podpořili Izrael

O explozích v Pásmu Gazy informují zpravodajové stanic CNN i BBC. Podle zpravodaje stanice CNN Nica Robertsona, který se nachází na jihu Izraele u hranic s palestinským územím, byly nad Pásmem Gazy vidět „velké záblesky na obloze“ a slyšet výbuchy. Nad jihem Izraele se podle CNN pohybovaly také bojové letouny, vrtulník či bezpilotní prostředky.

Štáb stanice Al-Džazíra, který je přímo v Pásmu Gazy, musel kvůli útokům kolem 02:00 SELČ přerušit vysílání a odejít do krytu. Stanice v této souvislosti připomíná izraelský útok na budovu, který v roce 2021 zničil kanceláře této stanice i agentury AP.

Izraelská armáda v úterý ráno informovala, že v noci uskutečnila údery v Pásmu Gazy proti místům a zařízením, které využívá palestinské hnutí Hamás. Armáda také podle agentury Reuters uvedla, že má pod kontrolou celou hranici s Pásmem Gazy a že za posledních 24 hodin nezaznamenala její nepovolené překročení. Pod kontrolou má i plot na hranici, kde porušené části zaminovala.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví v úterý ráno uvedlo, že při izraelských útocích ze vzduchu zahynulo 704 lidí, informovala stanice Al-Džazíra. Zraněno bylo bezmála 4 000 Palestinců. Údery podle svědků na místě a tisku zasáhly také rezidenční komplexy, nemocnice či jednu mešitu. Izraelská armáda již dříve uvedla, že útočí na cíle spjaté s hnutím Hamás či Islámský džihád.

Podle tisku se však stále bojuje i v jižní části Izraele, kde bezpečnostní složky při přestřelce zabily jednoho palestinského ozbrojence. Není jasné, zda se dostal na území Izraele v sobotu při rozsáhlém a krvavém útoku hnutí Hamás nebo později. V oblasti byly slyšet v noci na dnešek i varovné sirény, píše server Times of Israel.

Ve svém pondělním projevu izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že izraelská reakce na útok hnutí Hamás sotva začala a bude mít dopad na celé generace Palestinců.

Podpora Izraele

USA, Německo, Británie, Francie a Itálie podpoří Izrael. Vůdci těchto pěti zemí to uvedli po společném jednání ohledně situace na Blízkém východě. Západní politici také uznávají legitimní požadavky Palestinců, stojí ve společném prohlášení, které zveřejnil v pondělí pozdě večer SELČ Bílý dům.

O situaci v Izraeli a na palestinských územích jednali po telefonu americký prezident Joe Biden, francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Rishi Sunak, německý kancléř Olaf Scholz a italská premiérka Giorgia Meloniová.

„Naše země podpoří Izrael ve jeho snaze bránit sám sebe a jeho lid proti takovým krutým činům,“ stojí ve společném prohlášení. Podle zástupců pěti zemí svět sledoval se zděšením počínání teroristů ze skupiny Hamás, kteří zabili stovky obyvatel na jihu Izraele včetně účastníků hudebního festivalu či starých lidí. Šéfové pěti zemí dále uvedli, že se budou koordinovat, aby se zajistilo, že Izrael bude schopen bránit sám sebe.

„My všichni uznáváme legitimní touhy palestinského lidu,“ stojí dále v prohlášení. Mezi požadavky Palestinců je například vznik samostatného státu s hlavním městem v Jeruzalémě. Podle západních politiků však Hamás tyto touhu nezastupuje a Palestincům nenabízí nic více než „teror a zabíjení“.

Varování Íránu

Prezidenti a premiéři také varovali nepřátele Izraele, aby se nesnažili využít současné situace. V prohlášení, které vydal Elysejský palác, je přímo zmíněn Írán, uvedla agentura AFP. Mluvčí pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby v pondělí večer uvedl, že USA nemají jasné důkazy, že do sobotního útoku se zapojil přímo i Írán.

Američtí představitelé již v uplynulých dnech uvedli, že Spojené státy podpoří Izrael dodávkami munice či vojenské techniky. Zástupci Pentagonu podle stanice BBC v pondělí uvedli, že USA jsou schopné podporovat současně vojenskými dodávkami Izrael i Ukrajinu. V tomto smyslu se vyjádřil i mluvčí pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby.

V noci na úterý mluvčí Bílého domu Kirby vyloučil, že by Spojené státy vyslaly na pomoc Izraeli své vlastní vojenské jednotky, které by bojovaly na izraelských či palestinských územích. Chránit své zájmy v regionu budou jinými způsoby, dodal podle agentury Reuters Bílý dům. Kirby také uvedl, že Washington očekává další požadavky ze strany Izraele ohledně vojenských dodávek a že se bude snažit uspokojit, co nejrychleji.