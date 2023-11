Tunel Hamásu a přivedení rukojmí. Izrael ukázal záběry z nemocnice Šífa

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

„Izraelská armáda obléhá Indonéskou nemocnici a obáváme se, že se tam stane totéž co v nemocnici Šífa,“ cituje AFP mluvčího Ašrafa Kidru. Šífu, největší nemocnici v Pásmu Gazy, v posledních dnech opustilo na základě nařízení Izraele několik tisíc pacientů i lidí, kteří se tam skrývali.

Do nemocnice vstoupila izraelská armáda, aby tam provedla razii, protože pod zdravotnickým zařízením se podle ní nachází infrastruktura využívaná bojovníky Hamásu.

V neděli izraelská armáda oznámila, že pod nemocnici nalezla tunel dlouhý 55 metrů, o němž se domnívá, že sloužil Hamásu. Podle ní to dokazuje tvrzení izraelských tajných služeb, že Hamás měl pod nemocnicí své vojenské zázemí, píše server The Times of Israel (ToI).

Izraelští vojáci tunel nalezli při prohledávání nemocnice. Podle sdělení armády se „tunel nalézá zhruba deset metrů pod povrchem“ a na jeho konci jsou obrněné dveře.

„Tento druh dveří používá teroristická organizace Hamás, aby zabránila vstupu našich jednotek do svých velitelských stanovišť a podzemních struktur,“ uvedla izraelská armáda. Informace armády není možné nezávisle ověřit.

Tunel je podle vojáků dalším „důkazem nade vše pochybnosti“, že palestinské hnutí Hamás používalo největší nemocnici v Pásmu Gazy pro své vojenské účely. Tím si podle armády vzalo zařízení jako živý štít. Že má své vojenské základy v nemocnicích, Hamás dlouhodobě popírá.

Izraelská armáda zveřejnila též videa, o který tvrdí, že pocházejí z bezpečnostních kamer v nemocnici. Podle izraelských představitelů jsou na snímcích vidět dva lidé, které unesli ozbrojenci hnutí Hamás při útoku ze 7. října. Jedná se o jednoho nepálského a jednoho thajského občana. Jeden z nich je při tom viditelně zraněn a leží na lůžku.

„Tyto záznamy dokazují, že teroristická skupina Hamás použila nemocnici Šífa jako teroristické zařízení v samotný den masakru (míněno 7. října),“ uvedla armáda.

Izraelská armáda také zveřejnila svou rekonstrukci posledních dnů života devatenáctileté vojačky, jejíž tělo nalezla nedaleko nemocnice Šífa. Na základě zprávy patologa a zjištění tajných služeb se armáda domnívá, že vojačka byla zabita příslušníkem hnutí Hamás přímo v nemocnici. Tam se dostala po úderu izraelské armády na byt, kdy jí Hamás držel v zajetí. Podle mluvčího Daniela Hagariho zranění způsobená úderem neohrozila život vojačky. Hamás naopak tvrdí, že žena zemřela právě kvůli útoku armády.

V zařízení zůstávají tři stovky pacientů, které nebylo možné zatím převést, a několik desítek zdravotníků, píše agentura Reuters. Mise expertů OSN a Světové zdravotnické organizace (WHO) uvedla v sobotu, že nemocnice nemůže dále fungovat, protože jí chybí voda, jídlo, elektřina i paliva.

Armáda také informovala, že při vojenských zásazích v Pásmu Gazy zemřeli další její vojáci. Celkový počet izraelských vojáků, kteří od 7. října zahynuli v Pásmu Gazy, tak vystoupal na 64.

Zdravotníci začali evakuaci zhruba tří desítek předčasně narozených dětí. Děti byly převezeny na jih Pásma Gazy a v pondělí bych se jich měla ujmout egyptská porodnice u hraničního přechodu Rafáh.