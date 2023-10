Bezpečnostní expert: Jaderný střet kvůli Izraeli je možný. Netanjahu půjde po íránských zbraních

Naopak USA musí i nadále podporovat Kyjev, i když hrozí, že nakonec zvítězí a Rusko se rozpadne na 20 států, z nichž polovina bude mít jaderné zbraně.

Lidovky.cz: Množí se zprávy o tom, že se Rusové snaží o jakousi lokální protiofenzivu, mimo jiné u vesnice Avdijivka na Donbase. Mají šanci na úspěch?

Rusové se snaží obklíčit Avdijivku a odříznout ukrajinské síly, které tam jsou. To by samo o sobě dávalo vojenský smysl, pokud ovšem Rusové mají kapacity na to, aby provedli takovou operaci tváří v tvář vyspělejší ukrajinské taktice a výzbroji. Mezitím Rusové zaznamenali obrovské ztráty, které by měly odpovídat celé mechanizované brigádě.