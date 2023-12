Co kdyby se to dělo vám? Izrael narazil s videem fiktivního útoku Hamásu na Soul

Video se na internetu objevilo v úterý. Byla na něm mladá matka, jež sledovala svou dceru na mobilním telefonu, jak zpívá vánoční koledy. Najednou se podle portálu The Korea Herald nad městem, jímž měla být jihokorejská metropole, rozezněl poplach a záhy byly slyšet exploze. Následovala scéna, v níž zkrvavenou matku unášejí ozbrojení muži.

Na závěr se objevily titulky: „Představte si, že by se to stalo vám. Co byste dělali?“ Poté následoval počet obětí a další údaje o teroristickém útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října, kdy útočníci zavraždili přes 1 200 lidí a dalších zhruba 240 unesli.

„Zabíjení a unášení civilistů Hamásem nemůže být ničím ospravedlněno, ale považujeme na nepatřičné, aby izraelská ambasáda v Koreji vytvořila a distribuovala video, které srovnává toto s bezpečnostní situací v jiné zemi,“ uvedlo jihokorejské ministerstvo zahraničí podle The Times of Israel (TOI).

„Sdělili jsme naše stanovisko izraelskému velvyslanectví v Koreji a izraelská strana video smazala,“ dodává prohlášení.

Podle izraelského velvyslance v Soulu mělo video vysvětlit lidem ve východní Asii, proč Izrael vede válku v Gaze. „Některým našim přátelům není jasné, proč Izrael musí porazit Hamás, tak jsme se snažili přiblížit to, co se nám stalo, umístěním do jim známého prostředí,“ uvedl velvyslanec v Koreji Akiva Tor podle místních médií.

Izraelský portál také ve čtvrtek napsal, že jihokorejská armáda nedávno uspořádala vojenské cvičení, kterým se měla připravit na případný útok ze Severní Koreje podobný útoku Hamásu na Izrael. Ten v reakci na masakr zahájil masivním bombardování Pásma Gazy a posléze i pozemní operaci, při níž podle úřadů v Gaze zemřelo přes 21 tisíc lidí, z toho asi 70 procent byly ženy, děti a nezletilí. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit.