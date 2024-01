„Gaza bude židovská.“ Izraelští aktivisté plánují osady v Pásmu, shromažďují dary

Na konferenci pod názvem „Jen osídlení přinese bezpečnost“ vystoupí ministr kultury a sportu Miki Zohar a ministr cestovního ruchu Chaim Kac z hlavní vládní strany Likud, který prohlásil, že „zastupují většinu lidu“. Akce se zřejmě zúčastní i další ministři této strany premiéra Benjamina Netanjahua.

Budou tam také všichni tři ministři krajně pravicové strany Židovská síla Itamara Ben Gvira a je pravděpodobné, že ani žádný ze tří ministrů krajně pravicového Náboženského sionismu Becalela Smotriče si nenechá ujít příležitost objevit se před třemi tisícovkami potenciálních voličů. Účast přislíbila i řada členů Knesetu včetně sedmi poslanců Likudu.

Akci pořádají mezi jinými šéf regionální rady Samaří Jossi Dagan a předsedkyně hnutí Nachala Daniella Weissová. Ta se velmi aktivně podílí na plánování a rozvoji nelegálních židovských osad na Západním břehu Jordánu.

„Musíme si tuto oblast vzít zpět a založit v Gaze osadu,“ říká Dagan. „Musíme začít na severu Pásma Gazy. Tam, kde se dříve nacházely (osady) Elej Sinaj, Nisanit a Dugit... Je to blízko Sderotu a právě tam budou postaveny první osady,“ dodává. Sderot je největší izraelské město v blízkosti hranic s Pásmem Gazy.

Izrael ukončil někdejší okupaci Pásma Gazy v roce 2005, kdy zrušil osady, stáhl armádu a území ponechal v rukou palestinské samosprávy. V roce 2007 se zde násilím ujalo moci radikální hnutí Hamás a od té doby se na tomto území nekonaly volby. Loni 7. října teroristé z Hamásu vpadli do jižního Izraele, kde povraždili na 1200 lidí, většinou civilistů, a 253 osob odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Izrael reagoval rozsáhlým bombardováním a pozemní ofenzivou v Gaze s cílem Hamás zničit, odstavit jej od moci a osvobodit rukojmí.

Osady už mají i svá jména

Čelní izraelští politici myšlenku obnovení osad v Pásmu Gazy opakovaně odmítli. Jasně proti je také mezinárodní společenství, zejména hlavní spojenec Izraele, Spojené státy. Přesto vojenské tažení za svržení Hamásu vzbuzuje naděje mezi zarytými stoupenci osadnického hnutí.

Weissová z hnutí Nachala tento týden řekla, že plánované osady už mají i svá jména a existuje také akční strategie. „Odezva je obrovská – uvidíte na konferenci,“ říká. „Podařilo se nám zaregistrovat 400 rodin do sedmi základních osadnických skupin po celé Gaze. Základní skupiny máme na severní hranici... i v samotném městě Gaza,“ dodává.

„Město Gaza bude židovské,“ tvrdí. „Na severu Pásma Gazy nemáme právní problém, protože jsme to zkoumali a zjistili, že to území nikdy nebylo pod egyptskou svrchovaností,“ uvedla Weissová.

Izrael získal Gazu v šestidenní válce v roce 1967 na úkor Egypta, který toto území obsadil v roce 1948 během první izraelsko-arabské války, jež provázela vznik státu Izrael.

„Sestavili jsme seriózní týmy, shromáždili dary,“ pokračuje Weissová. „Částečně budeme postupovat podle stejné strategie, jakou jsme použili v Judeji a Samaří: Nejprve se usadíme v armádních táborech. Krok za krokem,“ řekla s odkazem na biblický název Západního břehu Jordánu.

Naráží na typickou strategii, kterou osadníci léta uplatňují na Západním břehu: nejprve se usadí v malých skupinkách na okupovaném území, nejlépe poblíž armádních postů, zatímco vláda a armáda přivírají oči; pak využijí konexí a politického tlaku v Knesetu i v kuloárech moci; načež uspořádají masové akce, demonstrace a konference, kde prosazují agendu nových osad.

Chán Júnis? Ne. Hanut Jona

„Zbožňuju tuhle organizační fázi,“ svěřuje se Weissová. „Máme všechno: nábožensko-sekulární jádro, ultraortodoxní jádro, týmy, které už nějakou dobu pracují samostatně. Ve městě Chán Júnis vznikne židovské město a nazveme ho Hanut Jona,“ uzavírá.

Většina ministrů a poslanců, kteří osídlování Gazy propagují, podporuje také dobrovolnou emigraci obyvatel Gazy během války i po ní. Tato vize se setkává s tvrdým mezinárodním odporem. Ale i když Palestinci zůstanou, aktivisté doufají, že zde budou zakládat osady pod trvalou nadvládou Izraele.

Opětovná okupace Gazy a zakládání osad nicméně není oficiální linií izraelské vlády pro poválečné uspořádání. Netanjahu prohlásil, že Izrael v Pásmu Gazy po válce nezůstane a nad územím si ponechá pouze bezpečnostní kontrolu. Zároveň však téměř třetina členů Knesetu a vlády včetně ministrů za dvě ultraortodoxní strany návrat osad do Gazy podporují. Premiér tak bude čelit vnitřnímu tlaku ze všech stran své předválečné vládní koalice.

„Čekáme na rozhodnutí vlády o založení malé osady, která se bude opírat o vojenské stanoviště nebo něco takového na severu Pásma Gazy,“ říká Dagan, který je jedním z nejvýznamnějších aktivistů Likudu. „Bez vlády to nepůjde. Nic proti Netanjahuovi, ale náš postoj je jednoznačný a já vím, že to půjde,“ dodává pro The Times of Israel.