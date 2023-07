V Tel Avivu najelo auto do lidí, izraelská operace v Džanínu pokračuje

Útočníka v Tel Avivu zastřelil ozbrojený civilista, který na místě poskytoval první pomoc. Podle policejního ředitele byl útočník Palestinec ze Západního břehu Jordánu.

Podle izraelských médií útočil 23letý Palestinec, který se do Izraele dostal díky lékařskému povolení, jelikož byl nevyléčitelně nemocný. Úřady tuto verzi dosud nepotvrdily. Uvedly však, že terorista najel do lidí, kteří čekali na autobusové zastávce, a že zadržely několik osob spojených s pachatelem. Okolnosti útoku policie vyšetřuje. Mezi vážně zraněnými je 46letá žena.

Palestinské radikální hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy, útok uvítalo. Čin označilo za „první reakci na zločiny okupantů v Džanínu“. Vysoce postavený představitel palestinské teroristické organizace Islámský džihád útok označil za „první a přirozenou odpověď odporu na dění v Džanínu“.

Při operaci izraelské armády v Džanínu zemřelo nejméně deset lidí a kolem 100 Palestinců bylo zraněno, z toho 20 je v ohrožení života. Akce je podle listu The Times of Israel největší na Západním břehu za zhruba 20 let, zapojilo se do ní přes 1000 izraelských vojáků. Podle izraelských představitelů by však mohla brzy skončit.

Operace zaměřená proti radikálům začala v noci na pondělí a pokračovala i v noci. Izraelská armáda sdělila, že při ní zničila velitelství militantních bojovníků a zabavila množství výbušnin i zbraní. Zadrženo podle armády bylo v Džanínu 120 podezřelých, přičemž se odhaduje, že se tam ještě skrývá dalších 300 radikálů. Armáda ráno uvedla, že v džanínském uprchlickém táboře musí prohledat dalších deset míst. Zároveň zveřejnila snímky podzemní skrýše výbušnin, kterou odhalila.

Palestinský Červený půlměsíc mezitím sdělil, že se sanitky těžko dostávají ke zraněným v džanínském táboře, jelikož tam izraelská armáda postavila zátarasy a poškodila infrastrukturu. Podle OSN byl v důsledku bojů v Džanínu poškozen přívod vody a elektřiny do tábora.

Šéf národní bezpečnostní rady Cachi Hanegbi ráno prohlásil, že operace je blízko dosažení stanovených cílů a mohla by skončit ve středu. V pondělí večer izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že operace bude trvat tak dlouho, jak to bude potřeba.

Palestinská média v pondělí večer uvedla, že izraelské síly Palestincům nařídily, aby opustili zdejší uprchlický tábor, což izraelská armáda popírá. Na záběrech na sociálních sítích je vidět, jak řada lidí z tábora utíká. Podle místních činitelů ho opustilo kolem 3000 lidí, celkem jich tu žije na 18 000.

Izraelská armáda potvrdila devět úmrtí. Podle ní se ve všech případech jednalo o členy ozbrojených skupin. Hnutí Hamás a Islámský džihád uvedla, že během operace zemřelo pět jejich členů.

Izraelský premiér Netanjahu uvedl, že se Džanín v posledních měsících stal útočištěm pro teroristy a byly odtud prováděny zákeřné útoky na izraelské muže, ženy a děti.

Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se v reakci na izraelskou operaci rozhodl přerušit kontakt a bezpečnostní koordinaci s Izraelem. Na dnešek byla na Západním břehu Jordánu vyhlášena stávka na protest proti izraelskému zásahu.

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu za války v roce 1967 a od té doby ho okupuje. Palestinci chtějí, aby toto území tvořilo hlavní část jejich budoucího státu, Izrael ale v oblasti staví stále více židovských osad.