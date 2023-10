Útok Hamásu na Izrael má už více než tři stovky obětí. Aerolinky ruší lety

Situace na jihu Izraele podle izraelské armády stále není plně pod kontrolou. Na území Izraele jsou nadále palestinští útočníci z Hamásu.

Hamás v sobotu brzy ráno spustil ostřelování izraelských měst, na která přes den podle agentury DPA vypálil přes 3 000 raket. Zároveň ozbrojenci z Pásma Gazy vtrhli do pohraničních oblastí Izraele, kde zabíjeli vojáky i civilisty. Několik desítek Izraelců také unesli.

Portál listu The Times of Israel uvedl, že útoky si do doby těsně před půlnocí vyžádaly 1590 zraněných.

Izrael na překvapivý útok reagoval rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy. Podle palestinských zdravotníků při nich zemřelo přinejmenším 232 lidí a dalších 1 700 utrpělo zranění.

Spojené státy se zatím podle diplomata citovaného agenturou Reuters snaží o to, aby se konflikt nerozšířil mimo oblast Gazy. Diplomat dal také najevo, že Washington zatím nemá informace o tom, že by do útoku Hamásu byl zapojený Írán, i když radikální hnutí dlouhodobě podporuje.

Aerolinky ruší lety

Aerolinky se obávají o bezpečnost kvůli útoku radikálů z hnutí Hamás na Izrael. Své pravidelné linky zrušily například aerolinky Lufthansa, United Airlines nebo Delta Air Lines. Odložen na neděli odpoledne byl let, který měl v sobotu ve 23:45 odstartovat z Prahy do Tel Avivu.

Německá společnost Lufthansa se vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci v Tel Avivu rozhodla zachovat let (z Tel Avivu) do Frankfurtu a všechny ostatní lety z a do Tel Avivu pro dnešek zrušila, upřesnil její mluvčí.

O rozhodnutí aerolinek informovala rovněž agentura DPA, která dodala, že na stránce frankfurtského letiště byly dva plánované sobotní odlety Lufthansy do Tel Avivu zobrazeny jako zrušené.

Stanice CNN uvedla, že podobně se rozhodly i americké aerolinky United Airlines, které dokonce nařídily posádce letu ze San Franciska do Tel Avivu, aby letadlo po sedmi hodinách nad Grónskem změnilo kurz a vrátilo se zpět.

„Bezpečnost našich zákazníků a posádek je pro nás nejvyšší prioritou. Podrobně sledujeme situaci a přizpůsobujeme letové plány aktuálním okolnostem,“ uvedla společnost.

Podle portálu FligthAware zrušily své dnešní a nedělní lety do Tel Avivu rovněž aerolinky Delta Air Lines a American Airlines. Do Tel Avivu neodletěla ani linka společnosti Transavia, která měla odstartovat z letiště Paříž Orly.