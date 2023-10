Izrael ostřeloval syrská letiště v Damašku a Halabu. Vyřadil je z provozu

Izraelské ostřelování v neděli vyřadilo z provozu letiště v syrském Damašku a Halabu (Aleppo). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na syrská státní média. Server listu The Times of Israel zatím informoval o tom, že Izrael varoval Libanon před rizikem války, do které ho podle něj táhne Hizballáh.