Chtěla pít krev a jíst lebky Izraelců. Palestinská aktivistka je znovu volná

„Se všemi ženskými zajatkyněmi se zacházelo špatně, byly bity a utlačovány. I k mužským zajatcům se takto chovali,“ obvinila Tamímíová bez důkazů Izrael, když se v úterý vrátila domů. Přivítaly ji hloučky příznivců. Mladá žena ze Západního břehu Jordánu, dříve přezdívaná „palestinská Johanka z Arku“, seděla ve věznici Damon nedaleko Haify.

Armáda ji zatkla na začátku listopadu poté, co na Instagramu hrozila Židům, že Palestinci budou „jíst jejich lebky a pít jejich krev“. Psala také, že to, co Židé zažili za holokaustu, byla oproti tomu „jen legrace“. Její matka později tvrdila, že Ahed není autorkou postu.

Hvězda palestinské propagandy – „Pallywoodu“ – si nicméně v minulosti odseděla osm měsíců za napadení dvou izraelských vojáků. I se svou rodinou se už jako malé děvče zapojila do boje proti izraelské okupaci Západního břehu. Rodinu zmínila i nyní.

Tvrdí totiž, že ji Izraelci varovali, že pokud „bude mluvit“, zabijí jejího otce Bassema Tamímího. Ten je rovněž v takzvané administrativní vazbě, do níž míří Palestinci, kteří dosud nejsou za nic konkrétního odsouzeni. „Zdravím svého otce a všechny zajatce a doufám, že budou brzy svobodní. Jsme silnější než okupace. Budeme pokračovat,“ dodala dvaadvacetiletá Palestinka podle listu The Times.

Sama se na svobodu dostala spolu se skupinou třiceti vězňů, žen i mužů, které Izrael vyměnil za část rukojmích držených v Pásmu Gazy. Ty tam unesli teroristé z hnutí Hamás během masakru ze 7. října, kdy po vpádu do obcí kolem Gazy a na hudební festival Supernova brutálně zavraždili na 1 200 lidí.

Izraelská armáda následně spustila pozemní operaci v Gaze s cílem definitivně zničit hnutí Hamás. Dosud zemřely tisíce lidí, přesné počty však nejsou známé a ty, které uvádějí úřady ovládané Hamásem, není možné nezávisle ověřit.

Ze zhruba 240 rukojmích už se do Izraele ke čtvrtku vrátilo 105 lidí, a to 81 Izraelců, 23 Thajců a jeden Filipínec, píše list The Times of Israel s tím, že Izrael za to propustil 210 vězňů, ovšem pouze ženy a mladistvé. Zadrženi byli většinou za napadení členů izraelských bezpečnostních složek a další zločiny.