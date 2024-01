Expert na Blízký východ: Rukojmí jsou v Izraeli emotivní téma, jejich svoboda ale nejde dohromady s politikou vlády

Lidovky.cz: Jaká je nyní situace v Izraeli a co se očekává v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy proti palestinskému hnutí Hamás?

Odborník na Blízký východ a autor knihy Izrael a Palestina Marek Čejka

V Izraeli je to nyní obrovský rozdíl oproti palestinským územím, hlavně Gaze. Situace se přece jen vrací pomalu k jistému normálu. Stále je ale velké množství záložníků v armádě, nikoliv v zaměstnání. Řada lidí z kibuců a sídel okolo Gazy, ale i od severní hranice s Libanonem žije provizorně přemístěná do bezpečnějších míst. Očekávání izraelské společnosti ohledně budoucnosti jsou smíšená, což souvisí i s tím, že izraelská vláda stále mlží, jaký má pro poválečnou Gazu plán. Dokola opakované „Je třeba zničit Hamás“ ztratilo po více než sto dnech mimořádně tvrdého konfliktu už poněkud na ostří. Spokojí se izraelská vláda se zničením militantního křídla Hamásu v Gaze, nebo má stále úmysl zničit Hamás včetně jeho civilních struktur? To zatím stále není jasné.

Ve hře o budoucnost Gazy jsou různé scénáře: mezinárodní správa Gazy, správa Gazy ze strany palestinské autonomie, klanová vláda v Gaze a podobně. Pak tu máme i scénáře méně pravděpodobné, ale nikoliv nereálné, artikulované třeba nejradikálnějšími izraelskými ministry. Chtějí Palestince z Gazy zcela vyhnat.