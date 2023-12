Izrael pokračuje v náletech na Gazu, OSN varuje před podvýživou tisíců dětí

Také podle zpravodaje stanice Al-Džazíra Izrael intenzivně bombarduje město Džabálija. Izraelské síly se podle něj pokoušejí postoupit do města ze západu i východu a přerušily v oblasti veškeré komunikační linky.

Rada bezpečnosti OSN v pátek po několika odkladech schválila rezoluci, která vyzývá k větší humanitární pomoci Pásmu Gazy. Přijatý text ale neobsahuje výzvu k příměří ani k dočasnému zastavení bojů.

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v reakci na přijatý text vyzval k dočasnému zastavení bojů a poukázal na to, že v Pásmu Gazy už jsou tisíce mrtvých a desítky tisíc zraněných.

Izraelské síly podnikají nálety na Pásmo Gazy od říjnového útoku Hamásu na Izrael, který si vyžádal životy nejméně 1 200 civilistů. Dalších asi 250 lidí Hamás v říjnu unesl do Pásma Gazy, kde podle odhadů více než 130 z nich stále zadržuje.

Počet mrtvých v Pásmu Gazy od zahájení izraelských operací podle médií ovládaných Hamásem přesáhl 20 tisíc. Konflikt proměnil velkou část Pásma Gazy v ruiny a bombardování tam podle OSN donutilo 1,9 milionu obyvatel opustit domovy.

Deseti tisícům dětí hrozí podvýživa

Dětský fond OSN (UNICEF) v sobotu varoval, že nejméně deset tisíc dětí ve věku do pěti let v Pásmu Gazy v příštích týdnech hrozí podvýživa, která by je mohla ohrozit na životě. UNICEF situaci v enklávě považuje za katastrofální.

„Tyto katastrofální podmínky, které způsobili výhradně lidé a kterým se dalo předejít, znamenají, že děti a rodiny v Pásmu Gazy nyní čelí násilí ze vzduchu a strádání na zemi, přičemž to nejhorší může teprve přijít,“ uvedl UNICEF. Děti, kterým hrozí nejhorší forma podvýživy, podle něj potřebují zvláštní výživu.

Dětský fond OSN také vyjádřil obavu o výživu více než 155 tisíc těhotných a kojících matek.