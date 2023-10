Izraelská armáda chce do pondělka evakuovat obce u Gazy, tu čeká blokáda

Do oblasti u Pásma Gazy se vydaly desetitisíce vojáků, sdělil v neděli dopoledne hlavní mluvčí izraelských ozbrojených sil Daniel Hagari. Ty budou usilovat o evakuaci všech obyvatel vesnic v bezprostřední blízkosti místa, kde se stále svádí boje. O kolik lidí jde, není jasné.

Izraelské letectvo oblast v reakci na průnik ozbrojených složek Hamásu bombarduje. Podle nejnovější bilance palestinských činitelů nálety zabily 313 lidí a dalších skoro 2000 zranily.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že se jeho země vydává směrem k dlouhé a těžké válce. Po zasedání bezpečnostního kabinetu také řekl, že Izrael chce zničit vojenské a vládní kapacity Hamásu a Islámského džihádu. Izrael má v plánu zastavit dodávky elektřiny, pohonných hmot a zboží do Pásma Gazy, které Hamás kontroluje.

„Obnovíme bezpečnost pro občany Izraele a vyhrajeme,“ napsal podle serveru listu The Times of Israel Netanjahu ve svém příspěvku. V první fázi války podle něj chce Izrael především „zničit většinu nepřátelských sil“, které z Pásma Gazy pronikly do Izraele a zabíjely civilisty i vojáky.

Úřad izraelského premiéra také uvedl, že reakce Jeruzaléma na útoky zbaví Hamás a Islámský džihád „schopnosti a touhy ohrožovat a poškozovat občany Izraele na mnoho let“.

Selhání systému, zpravodajců i premiéra

Mnozí analytici se shodují, že pro dosažení vítězství nad Hamásem bude nutná pozemní invaze izraleské armády do Pásma Gazy. Podle Ireny Kalhousové z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy bude kvůli tomu ještě mnoho obětí.

„Hamás už teď vyhrál a propagační videa se zmučenými Izraelci v rukách jeho bojovníků na dlouho dobu zaplaví jejich sociální sítě. Stovky mrtvých civilistů v Gaze na konci této války Hamásu náladu nezkazí, naopak to využijí v další propagandě proti Izraeli,“ myslí si. Podle ní může střet skončit odstoupením předsedy izraelské vlády podobně, jako tomu bylo před 50 lety po takzvané jomkipurské válce.