Nastupuje Bibi, mírotvůrce. Svět s napětím sleduje, jestli staronový premiér Netanjahu zvládne extremisty

Analýza

Dva měsíce od dalších z řady předčasných voleb v Izraeli se potvrzuje, co naznačovaly čerstvé výsledky už počátkem listopadu. Ve čtvrtek by měl Benjamin Netanjahu v parlamentu korunovat svůj návrat do premiérského křesla představením vlády, která má tak nacionalistickou a náboženskou agendu a personální složení jako ještě žádný kabinet v dějinách židovského státu.