WHO nemá kontakt s největší nemocnicí Gazy. Izrael zničil její část, tvrdí Hamás

„Dvoupatrová budova oddělení srdečních chorob byla při leteckém útoku zcela zničena,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví v Gaze Júsuf Rič s tím, že nemocnice dostala celkem pět zásahů a poničena byla i některá další oddělení.

V areálu nemocnice je podle něj momentálně 650 pacientů a 15 tisíc uprchlíků, leží zde „desítky těl“ a jsou zde „stovky zraněných“.

AFP podotýká, že tvrzení palestinské strany nebylo možno nezávisle ověřit, přinejmenším jeden svědek v nemocnici však útok potvrdil. Izraelská armáda na dotaz ohledně zásahu nemocnice bezprostředně nereagovala.

Kolem nemocnice Šífa zuří v posledních dnech prudké boje mezi izraelskými vojáky a Palestinci. Izraelská armáda tvrdí, že palestinské radikální hnutí Hamás používá civilisty jako živé štíty a ukrývá v nemocnici a pod ní svoji infrastrukturu. Hamás i personál nemocnice, která kvůli kritické situaci musela přerušit činnost, tato tvrzení odmítají.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v noci na neděli uvedla, že se zařízením ztratila kontakt. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že podle posledních informací je nemocnice v obležení izraelských tanků. Jsou podle něj i zprávy o tom, že někteří lidé, kteří nemocnici opustili, se stali terčem střelby a přišli o život.

Deeply worrisome and frightening: @WHO has lost contact with its focal points in Al-Shifa Hospital in #Gaza, amid horrifying reports of the hospital facing repeated attacks.



There are reports that some of those who fled the hospital have been shot at, wounded, or killed.



