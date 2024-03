Izrael už nebude vpouštět potravinové konvoje UNRWA na sever Gazy, tvrdí šéf úřadu

Izrael už nebude vpouštět potravinové konvoje Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) na sever Pásma Gazy. Řekl to v neděli šéf úřadu Philippe Lazzarini. „Je to pobuřující a činí to záměrně překážky pro životně důležitou pomoc při uměle vyvolaném hladomoru. Tato omezení je potřeba zrušit,“ uvedl na síti X.