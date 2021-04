Izrael zvládá pandemii, jak si ale poradí s komplikovanou povolební situací?

PRAHA SVĚTOVÝ PODCAST: Izraelské volby vyhrál staronový premiér Benjamin Netanjahu, drtivá výhra se však nekonala. Byly to již čtvrté volby za poslední dva roky. Jsou Izraelci unavení z neustálých volebních kampaní? Jak se do povolební situace otiskne změna v americkém Bílém domě? Bude se konat další, páté volební klání? Na to se ptá šéf zahraniční rubriky Robert Schuster vedoucího centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislava Turečka.