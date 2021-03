Slavíme smutné výročí deseti let války v Sýrii. Nepřehlednému konfliktu se stále nedostává rozuzlení

PRAHA SVĚTOVÝ PODCAST: Události arabského jara byly v roce 2011 rozbuškou války v Sýrii a návazné uprchlické krize. Do konfliktu se zapojilo mnoho aktérů a skrze poslední dekádu se stal velmi nepřehledným. Dokážeme vůbec vyjmenovat všechny státy a skupiny, které se do války vložily? Kdo by měl zaplatit rekonstrukci Sýrie? Kde je konec Islámskému státu? Šéf zahraniční rubriky LN Robert Schuster a komentátor LN Marek Hudema mluví o neutuchající blízkovýchodní válce v novém dílu Světového podcastu.