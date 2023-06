Prozradil tajemství Pentagonu, hrozí mu deset let vězení za každý bod obžaloby

V každém bodu obžaloby mu hrozí trest až deseti let odnětí svobody, až tří let pod dohledem a pokuta až 250 000 dolarů (asi 5,4 milionu Kč).

Teixeira je obviňován ze spáchání jednoho z nejzávažnějších narušení bezpečnosti v USA od doby, kdy se v roce 2010 objevilo na webu WikiLeaks více než 700 000 dokumentů, videí a diplomatických zpráv. Byl zatčen v dubnu poté, co údajně zveřejnil utajované dokumenty v uzavřené skupině svých internetových přátel na komunikační platformě Discord. Některé z materiálů se však začaly šířit dál.

„Vláda Spojených států pověřila Jacka Teixeiru přístupem k utajovaným informacím o národní obraně, a to včetně informací, u nichž lze rozumně předpokládat, že by mohly způsobit mimořádně vážné škody národní bezpečnosti, pokud by byly sdíleny. Teixeira je obviněn ze sdílení informací s uživateli na platformě sociálních médií, přestože věděl, že k tomu nejsou oprávněni. Tím porušil americké zákony a ohrozil naši národní bezpečnost,“ uvedl ministr spravedlnosti a generální prokurátor Merrick Garland.

Znepokojení budí otázka, jak mohl mít příslušník gardy na tak nízké úrovni tak široký přístup k vojenským tajemstvím, připomínají média. Dva velitelé v jeho jednotce byli později kvůli případu postaveni mimo službu.

Federální zákon vyžaduje, aby vláda zajistila vznesení obžaloby do 30 dnů od zatčení dotyčné osoby, a tato lhůta by uplynula dnes. Teixeira se již dříve vzdal práva na předběžné slyšení.

Byl již obviněn z porušení zákona o špionáži kvůli ilegálnímu kopírování a předávní citlivých obranných materiálů a z nelegálního přesouvání obranných materiálů na nepovolené místo.

Uniklé utajované dokumenty obsahovaly přísně tajné informace o amerických spojencích i protivnících. Byly v nich informace o ukrajinské protivzdušné obraně či o izraelské zpravodajské službě Mossad. Americký prezident Joe Biden nařídil vyšetřit, jak se mladík k tajným dokumentům dostal.