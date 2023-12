Zemřel bývalý předseda Evropské komise Jacques Delors, bylo mu 98 let

Jacques Delors Celým jménem Jacques Lucien Jean Delors se narodil 20. července 1925 v Paříži a vystudoval práva a ekonomii na Pařížské univerzitě. Poté působil v odboru měnové politiky francouzské centrální banky. Od roku 1973 byl univerzitním profesorem a o rok později vstoupil do Socialistické strany. V červnu 1979 byl zvolen do Evropského parlamentu (EP), kde zasedal do roku 1981, kdy se stal ministrem hospodářství a financí (do července 1984).

Mezi březnem 1983 a prosincem 1984 také starostoval městu Clichy. V lednu 1985 usedl do čela Evropské komise, ve funkci jej o deset let později vystřídal lucemburský politik Jacques Santer. Za Delorsova působení začala například nabývat konkrétních obrysů Evropská měnová unie (EMU) - v roce 1988 se zrodila Delorsova zpráva, nesoucí jméno po svém autorovi, časový harmonogram pak zakotvila maastrichtská Smlouva o EU z prosince 1991, platná od listopadu 1993.

Předsedou Evropské komise byl Delors dvě funkční období do ledna 1995. Během svého předsednictví dohlížel také na důležité rozpočtové reformy a položil základy pro zavedení jednotného trhu v rámci Evropského společenství. Poté mimo jiné předsedal komisi UNESCO pro vzdělávání ve 21. století. V roce 1996 také založil v Paříži think tank Notre Europe, v jehož čele stál do roku 2004, později se stal členem iniciativy Spinelliho skupina, usilující o oživení debat o federalizaci EU.

V roce 1994 se význační členové Socialistické strany pokusili přesvědčit Delorse, aby kandidoval na francouzského prezidenta. Průzkumy veřejného mínění tehdy ukazovaly, že by měl velkou šanci porazit oba hlavní pravicové uchazeče: premiéra Édouarda Balladura i starostu Paříže Jacquese Chiraca. Delors však kandidaturu odmítl a kandidát socialistů Lionel Jospin (pozdější premiér z let 1997 až 2002) nakonec ve druhém kole prohrál a hlavou státu se v roce 1995 stal Chirac.

Delors byl přes 70 let ženatý, s manželkou Marií, jež zemřela před třemi roky, měli syna Jeana-Paula, který zemřel v roce 1982 ve věku 29 let na leukémii, a dceru Martine, provdanou Aubryovou (73). Ta navázala na otcovu kariéru, od roku 2001 je starostkou Lille a byla i ministryní práce. Mezi roky 2018 a 2012 vedla francouzské socialisty a marně se ucházela o stranickou nominaci do prezidentských voleb 2012. Tu získal jejich pozdější vítěz a prezident z let 2012 až 2017 François Hollande.

V červnu 2015 Evropská rada udělila Delorsovi titul Čestný občan Evropy, který kromě něj dostali jen Jean Monnet v roce 1976 a Helmut Kohl v roce 1998. Kromě toho byl i nositelem dalších ocenění včetně ceny Karla Velikého (1992) nebo ceny Erasma Rotterdamského (1997).

V září 1990 jako první nejvyšší představitel tehdejšího Evropského společenství navštívil Československo a v Praze jednal s vrcholnými představiteli státu včetně prezidenta Václava Havla. Odvezl si také čestný doktorát Univerzity Karlovy. Do ČR zavítal i později, v březnu 1999 se například setkal s tehdejším sociálnědemokratickým premiérem Milošem Zemanem, v lednu 2001 měl přednášku na pražské Filozofické fakultě a v květnu 2003 byl v Praze na pozvání Klubu mladých Evropanů.