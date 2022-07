Europoslanci podpořili jádro a plyn jako zelené investice, jak apeloval Fiala

Premiér Petr Fiala věří, že pro Česko k pozitivnímu výsledku přispěla i jeho cesta za poslanci do Evropského parlamentu, kde se setkal s klíčovými politickými frakcemi a apeloval na poslance i ve svém projevu k prioritám českého předsednictví v Radě EU, aby jádro podpořili.

„To co se zde odehrálo, umožňuje České republice využívat jádro jako podporovaný čistý zdroj, což má pro nás zásadní důležitost,“ neskrýval radost z výsledku hlasování o námitce proti takzvané taxonomii Fiala.

Odpůrci jádra a plynu argumentovali zejména tím, že tyto zdroje nejsou ekologické a nelze je proto využívat při přechodu na čisté hospodářství. Jejich stoupenci naopak tvrdí, že bez těchto dvou zdrojů se EU nedokáže zbavit zejména uhlí, které produkuje výrazně větší emise.

Proti taxonomii dnes hlasovalo 278 zákonodárců, podpořilo ji 328 poslanců. Odpůrcům scházelo 75 hlasů.

„Je to černý den pro ochranu klimatu. Dnes tady vyhrála plynová a jaderná lobby,“ komentoval výsledek hlasování německý zelený europoslanec Rasmus Andresen. Podobně nespokojení byli i zástupci druhé nejpočetnější frakce socialistů, podle jejichž prohlášení jde o „zradu klimatických ambicí“.

Pirátům vadilo zahrnutí plynu. Tvrdí, že jej prosadili mimo jiné ruští lobbisté a znamená to podporu války. „Jádro tam zahrnuli, protože věděli, že kdyby to bylo jenom o plynu, tak to neprojde,“ mínila pirátská poslankyně Markéta Gregorová v debatě na CNN Prima News.

Místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra poznamenal, že zařazení plynu se odehrálo na výslovnou opakovanou žádost německé vlády, zatímco Česko a Francie podporovaly jádro. Německo podle něj se začátkem války Ruska proti Ukrajině ztratilo pro plyn motivaci.

Vondra: Mnozí se zalekli hlasování po jménech

„Je to pro Česko sladké vítězství v moři mnoha porážek. Je to vítězství rozumu,“ prohlásil Vondra. Klíčem k úspěchu podle něj bylo posunutí hlasování ze čtvrtka na středu po projevu premiéra Fialy a v den, kdy bývá v Evropském parlamentu přítomno nejvíce poslanců.

Rovněž vyzdvihl, že hlasování bylo po jménech, namísto anonymního, což podle Vondry přimělo mnohé politiky hlasovat dle zájmu jejich států navzdory společnému názoru jejich politické frakce, přičemž narážel na Francouze.

Česká levicová europoslankyně Kateřina Konečná prozradila, že někteří její francouzští kolegové z frakce, která byla jasně pro schválení námitky, se k hlasování raději nedostavili, čímž nepřímo přispěli k podpoře jádra jako zelené investice.

Spokojení byli s výsledkem zástupci nejpočetnějších lidovců a také liberálové. „Myslím si, že to je dobrý kompromis. I když chápu, že pro někoho to může být vnímáno jako za hranou,“ uvedl český lidovecký europoslanec Luděk Niedermayer.

Téměř všichni čeští europoslanci měli z rozhodnutí radost, i když zatím podle nich není jasné, jaké konkrétní výsledky taxonomie přinese. „Myslím, že z té taxonomie se stal trochu přeceňovaný nástroj,“ podotkl Niedermayer, podle Vondry to pomůže subjektům získat třeba bankovní úvěry pro výstavbu jaderných elektráren.

Výsledek hlasování doprovodila přímo v plenárním sále hlasitým projevem nesouhlasu skupina mladých aktivistů, kteří přišli oblečení v tričkách potištěných velkými písmeny dávajícími dohromady nápis „zrada“. Desítky aktivistů odmítajících taxonomii či naopak podporujících jádro se shromáždily i před budovou EP.