Bogdanov opravdu byl velmistr ruské zednářské lóže a sliboval, že se v Rusku uspořádá v roce 2009 referendum o vstupu do Evropské unie. A o patnáct let později prý bude Rusko členem EU jako „silná demokratická země“.

Jenže Bogdanov na celé čáře projel volby do Státní dumy i ty následující, prezidentské. A kam to dotáhlo Rusko za dekádu a půl je jasně vidět.

Přijde mi ale tak trochu líto, že to Bogdanovovi nevyšlo. Rusku by prospělo, kdyby si ho do parády vzaly unijní směrnice a solidně ho zregulovalo.

Ne, že by se v zemi Vladimira Putina málo regulovalo. Režim aktivně zasahuje do svobody projevu, omezuje internet, ale i lásku - tu stejnopohlavní. Nechvalně známý úřad pro ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor, který se proslavil „popravou“ trojice mražených hus dovezených z Maďarska, se striktně zaměřuje na boj s nelegálním dovozem sankčních potravin.