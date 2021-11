Jak zdolat čtvrtou ničivou vlnu. V Německu zvažují, že by se cestující v dopravě prokazovali negativním testem

Prudce rostoucí počty infikovaných vytváří tlak i na nově vznikající vládní koalici sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních Svobodných demokratů (FDP). Původně sice strany plánovaly, že nechají koncem měsíce vypršet stav epidemiologické nouze, který dovoloval přijímat plošná opatření a vázal je na určitý počet případů nově nakažených. Norma například také definovala, kolik lidí z různých domácností se může setkat v uzavřených prostorách, zaváděla i možnost zákazů nočního vycházení.

Víc pravomocí spolkovým zemím

Teď ale budoucí koaliční strany couvly. Chtějí třeba zachovat možnost omezit počet lidí, kteří budou moct být v kontaktu. Rozhodování o nejrůznějších omezeních chtějí ale dát do rukou jednotlivých spolkových zemí a jejich orgánů. Regiony by měly dostat k dispozici tak zvanou „otevírací klauzuli“, jež jim má dovolit přijímat vlastní opatření proti covidu-19, která by jim byla šitá „na míru“.

V praxi by mohly zemské sněmy například rozhodnout o uzavření vysokých škol či o omezení veřejného konzumování alkoholických nápojů. Příslušný zákon mají strany budoucí koalice v úmyslu schválit již za několik dní. „Chceme přijmout všechna nutná rozhodnutí, abychom měli vývoj pandemie pod kontrolou a abychom tento týden schválili v Bundestagu správná rozhodnutí,“ prohlásil budoucí německý kancléř a volební lídr sociálních demokratů Olaf Scholz.

Budoucí vláda plánuje zavést přísnější pravidla pro cestování veřejnou dopravou. Každý cestující bude muset mít u sebe buď potvrzení o absolvovaném očkování, překonaném onemocnění covid-19, nebo negativní test. Dosavadní povinnost nosit v prostředcích veřejné dopravy roušky nebo respirátory zůstane zachována. Některé dopravní společnosti, jako státní dráhy Deutsche Bahn, již oznámily, že budou nařízení dodržovat.

Původně se objevily zprávy, že budoucí vláda plánuje zavést povinné očkování pro vybraná povolání, například pro zdravotníky. To ovšem později zástupci stran popřeli. Počítá se ale s povinným testováním ve vybraných odvětvích.

Vznikající vláda chce dosáhnout, aby obchody nebo restaurace zůstaly otevřeny. „Nemusíme nic zavírat, ani virologové to neříkají,“ prohlásila šéfka poslaneckého klubu německých Zelených Katrin Göringová-Eckhardtová. Naopak, v případě barů možné uzávěry vyloučit nechtěla.

Bavorsko se vydalo „rakouskou cestou“

Některé spolkové země ovšem nečekají na rozhodnutí budoucí vládní většiny a zpřísnily už dosud platná opatření.

Platí to pro Bavorsko, které zavádí dnešním dnem pro ubytované v hotelech a návštěvníky restaurací povinnost prokázat se buď dokladem o očkování, nebo potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19. Podobná úprava platí i v Rakousku.

Nová omezení včera oznámil premiér Markus Söder s tím, že jeho kabinet reaguje nejen na rostoucí počty nakažených, ale i na nízkou proočkovanost obyvatel. „Pokud by byli všichni očkovaní, byla by naše situace snadnější,“ prohlásil. Podle jeho názoru stojí celé Německo před „týdnem pravdy“, v boji proti čtvrté vlně pandemie. Bavorsko vykazuje již řadu dní nejvyšší incidence, která se včera pohybovala okolo 525 nových případů. Nejvíc zasaženy jsou okresy na jihovýchodě.

Ve srovnání s ostatními německými spolkovými zeměmi je na tom hůř už je jenom východoněmecké Sasko, kde činil sedmidenní počet infikovaných na 100 tisíc obyvatel 754,3. To je zároveň region s nejnižší mírou vakcinace. Plně zaočkovaných je zde přes 57 procent obyvatel. V celostátním měřítku má očkování ukončeno 67 procent občanů.

Své krajany vyzval k tomu, aby se nechali naočkovat, i německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Kdo tak podle hlavy státu neučiní, riskuje nejenom své vlastní zdraví, ale ohrožuje i ostatní. Steinmeier připomněl, že jde hlavně o neočkované, kteří nyní leží kvůli covidu na jednotkách intenzívní péče a bojují o život.